14 Mart 2018 Çarşamba27 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:47Güneş 07:11Öğle 13:19İkindi 16:37Akşam 19:16Yatsı 20:35
    • 19°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 117.886 -0.32
  • Altın: 165,144 -0.04
  • Dolar: 3,8829 0.51
  • Euro: 4,7970 0.30

İngiltere'den Rusya'yı çıldırtacak karar!

»
İngiltere zehirlenen eski Rus ajanıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.
İngiltere'den Rusya'yı çıldırtacak karar!
İngiltere'den Rusya'yı çıldırtacak karar! İngiltere'den Rusya'yı çıldırtacak karar! İngiltere'den Rusya'yı çıldırtacak karar!

May, İngiltere'de bulunan 23 Rus diplomatın sınırdışı edileceğini duyurdu. May, diplomatlara ülkeyi terk etmek için 1 hafta süre verdi. 'Düşman devlet aktivitelerine' yönelik uygulamaları sertleştireceklerini belirten May, Rusya'nın ülkedeki casus ağını yok edeceklerini söyledi.

May, Rusya ile diyaloğu tamamen koparmanın ulusal çıkarlarına aykırı olduğunu ancak tüm üst düzey ilişkilerin koparılacağını belirtti. İngiltere Başbakanı ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un İngiltere'ye yapacağı ziyaretin iptal edildiğini ve İngiliz hükümetinden hiçbir bakanın ve hiçbir kraliyet ailesi mensubunun bu yaz Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na katılmayacağını söyledi.

 

Theresa May, Birleşik Krallık vatandaşlarının veya Birleşik Krallık'ta yaşayanların can ve mal güvenliğini tehdit edebileceğini düşündükleri durumlarda, Rusya devletinin İngiltere'deki mal varlıklarına el koyacaklarını söyledi.

NATO ve AB'den güçlü bir destek gördüklerini belirten İngiltere Başbakanı, "Şimdi güvenliğimizi sağlamak için müttefiklerimizle bir araya gelmemiz esastır" ifadelerini kullandı.

TAKAS EDİLEN CASUS 

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği olay hakkında, "uluslararası normların ve anlaşmaların ihlali edildiği" açıklamasını yaptı.

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan "derin" endişe duyulduğu ve İngiltere ile dayanışma içinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, çifte ajan Skripal'ın zehirlendiği olaya ilişkin, "Saldırı, uluslararası normların ve anlaşmaların ihlali anlamına geliyor." denildi.

Konuya ilişkin İngiliz makamlarınca sürdürülen soruşturmaya desteğin süreceğine değinilen açıklamada, müttefik topraklarında NATO kurulduğundan beri ilk kez "sinir gazının saldırı amaçlı kullanıldığına" dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'ya İngiltere'nin saldırıda kullanılan maddenin "Novichok" adı verilen kimyasal madde grubuna dahil olduğu iddiasına da yanıt vermesi çağrısında bulunuldu.

"Novichok” grubu kimyasalların Sovyetler Birliği tarafından 1970’ler ve 1980’lerde yürütülen araştırmalarda geliştirildiği ve benzerlerinden 10 kat daha öldürücü nitelikte olduğu iddia ediliyor.

Açıklamada, NATO'nun Suriye'de kimyasal silah kullanılmasını da defalarca kınadığı ve sorumluların cezalandırılması uyarısında bulunduğu anımsatıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İngiltere'den Rusya'yı çıldırtacak karar!İngiltere'den Rusya'yı çıldırtacak karar!İngiltere zehirlenen eski Rus ajanıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.
CIA'nın başına karanlıklar prensesi!CIA'nın başına karanlıklar prensesi!Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Yeni Birlik gazetesindeki yazısında Trump'ın Tillerson'u görevden alması ve CIA'nın başına Gina Haspel'in getirilmesini değerlendirdi.
'Diz çöken' Barzani'den ilk açıklama geldi'Diz çöken' Barzani'den ilk açıklama geldiEski IKBY Başkanı Mesut Barzani, Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarının yurt dışı uçuşlarına açılmasının "iyi bir adım" olduğunu belirtti.
Salih Müslim'den küstah açıklama!Salih Müslim'den küstah açıklama!Türkiye’nin, hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarttığı terör örgütü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, Danimarka’da katıldığı bir panel sonrası Afrin'de devam eden operasyon hakkında konuştu.
Avrupa Birliği Türkiye'ye ödemeyi onayladıAvrupa Birliği Türkiye'ye ödemeyi onayladıAvrupa Birliği, 2015'te imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye taahhüt ettiği ödemenin 3 miilyar euroluk kısmını onayladığını duyurdu.
Trump'tan yeni hamle! Darbe vuracakTrump'tan yeni hamle! Darbe vuracakTillerson'un görevden alınması Beyaz Saray'ın izleyeceği politikalara ilişkin belirsizliği artırırken, Trump'ın Çin'den ithal teknoloji ve tüketici elektroniği ürünlerine gümrük vergisi getireceği iddia edildi.
  • Amerikalı muhabire sert çıktı! Neden karışıyorsunuz?14 Mart 2018 Çarşamba 13:00
  • Irak Başbakanı İbadi'ye Haşdi Şabi şoku!14 Mart 2018 Çarşamba 11:34
  • Trump durmuyor! 'O isimleri de kovacak'14 Mart 2018 Çarşamba 10:44
  • Dünya diken üstünde! Rusya'nın süresi doldu14 Mart 2018 Çarşamba 10:30
  • Türkiye'yi hedef alan BAE'ye cevap! 'Gücün yetmez'14 Mart 2018 Çarşamba 10:00
  • Devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret: Almanlar kudurdu14 Mart 2018 Çarşamba 09:28
  • Türkiye'ye yasağın altından Selman çıktı14 Mart 2018 Çarşamba 08:45
  • ABD'de Heather Nauert'a yeni atama!14 Mart 2018 Çarşamba 07:50
  • ABD’den şaşırtan açıklama: YPG artık bunu anladı!14 Mart 2018 Çarşamba 07:15
  • ABD'nin yeni dışişleri bakanını tanıyalım14 Mart 2018 Çarşamba 07:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri