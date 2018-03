İngiltere'den Rusya'yı çıldırtacak karar!

İngiltere zehirlenen eski Rus ajanıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.

May, İngiltere'de bulunan 23 Rus diplomatın sınırdışı edileceğini duyurdu. May, diplomatlara ülkeyi terk etmek için 1 hafta süre verdi. 'Düşman devlet aktivitelerine' yönelik uygulamaları sertleştireceklerini belirten May, Rusya'nın ülkedeki casus ağını yok edeceklerini söyledi.

May, Rusya ile diyaloğu tamamen koparmanın ulusal çıkarlarına aykırı olduğunu ancak tüm üst düzey ilişkilerin koparılacağını belirtti. İngiltere Başbakanı ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un İngiltere'ye yapacağı ziyaretin iptal edildiğini ve İngiliz hükümetinden hiçbir bakanın ve hiçbir kraliyet ailesi mensubunun bu yaz Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na katılmayacağını söyledi.

Theresa May, Birleşik Krallık vatandaşlarının veya Birleşik Krallık'ta yaşayanların can ve mal güvenliğini tehdit edebileceğini düşündükleri durumlarda, Rusya devletinin İngiltere'deki mal varlıklarına el koyacaklarını söyledi.

NATO ve AB'den güçlü bir destek gördüklerini belirten İngiltere Başbakanı, "Şimdi güvenliğimizi sağlamak için müttefiklerimizle bir araya gelmemiz esastır" ifadelerini kullandı.

TAKAS EDİLEN CASUS

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği olay hakkında, "uluslararası normların ve anlaşmaların ihlali edildiği" açıklamasını yaptı.

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan "derin" endişe duyulduğu ve İngiltere ile dayanışma içinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, çifte ajan Skripal'ın zehirlendiği olaya ilişkin, "Saldırı, uluslararası normların ve anlaşmaların ihlali anlamına geliyor." denildi.

Konuya ilişkin İngiliz makamlarınca sürdürülen soruşturmaya desteğin süreceğine değinilen açıklamada, müttefik topraklarında NATO kurulduğundan beri ilk kez "sinir gazının saldırı amaçlı kullanıldığına" dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'ya İngiltere'nin saldırıda kullanılan maddenin "Novichok" adı verilen kimyasal madde grubuna dahil olduğu iddiasına da yanıt vermesi çağrısında bulunuldu.

"Novichok” grubu kimyasalların Sovyetler Birliği tarafından 1970’ler ve 1980’lerde yürütülen araştırmalarda geliştirildiği ve benzerlerinden 10 kat daha öldürücü nitelikte olduğu iddia ediliyor.

Açıklamada, NATO'nun Suriye'de kimyasal silah kullanılmasını da defalarca kınadığı ve sorumluların cezalandırılması uyarısında bulunduğu anımsatıldı.