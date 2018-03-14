Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’nin Afrinbölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 400 ÖSO askeri Afrin’e doğru yola çıktı.
Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa askerlere yaptığı konuşmada, sivillere silah doğrultmamaları gerektiğini söyleyerek, “Afrin’deki davamız teröristler” dedi.
14 Mart 2018 Çarşamba27 C.Ahir 1439
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400 asker Afrin’e doğru yola çıktı
Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Sultan Murat Tümeni’nde özel eğitilmiş 400 asker Afrin’e doğru yola çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’nin Afrinbölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 400 ÖSO askeri Afrin’e doğru yola çıktı.
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