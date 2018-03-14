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IKBY'den PKK operasyonu ile ilgili ilk açıklama

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Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), "Ankara ile Bağdat arasında terörle mücadele konusunda yapılacak her türlü anlaşmaya bağlı kalacaklarını" açıkladı.
IKBY'den PKK operasyonu ile ilgili ilk açıklama
IKBY'den PKK operasyonu ile ilgili ilk açıklama IKBY'den PKK operasyonu ile ilgili ilk açıklama IKBY'den PKK operasyonu ile ilgili ilk açıklama

KDP Grup Başkanvekili Arafat Kerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "IKBY hükümeti, terörle mücadele konusunda Ankara ile Bağdat'ın yapacağı her türlü anlaşmaya bağlı kalacaktır." dedi.

IKBY'nin Irak'ın bir parçası olduğunu söyleyen Kerem, "Bu ülkenin bir parçası olarak, Irak ve Türkiye hükümetleri bir anlaşmaya varırsa biz de buna
bağlı kalırız." diye konuştu.

Askeri operasyonlardan sivillerin zarar gördüğünü hatırlatan Kerem, "Bölge halkının zarar görmemesi için herhangi bir anlaşma yapılmadan önce Erbil ile Bağdat arasında iyi bir dayanışmanın sağlanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

ANLAYIŞ BİRLİĞİ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, önceki gün düzenlediği basın toplantısında Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonuna ilişkin, "Irak hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı. 

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