Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, May'in Rusya'nın Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında dahli olduğu gibi gerçekçi olmayan bahanelerle aldığı Moskova'yı 'cezalandırma' tedbirlerini 'benzeri görülmemiş seviyede bir provokasyon' olarak gördüklerini belirten Bakanlık, bu adımın iki ülke arasındaki normal diyaloğun temellerini yıktığını vurguladı.
14 Mart 2018 Çarşamba27 C.Ahir 1439
- Yunanistan sokakları yine karıştıFikret Orman: İş artık Talisca'ya kaldıDemba Ba'ya göre şampiyon...Bayern Münih'te 3 değişiklikJoachim Löw Beşiktaş-Bayern maçında!Almanlar şaşkın! Vodafone Park'ta bunu yaptılarDünyada bir ilk olacak!7 ilde FETÖ operasyonuMoody's'e kapak gibi Türkiye cevabıBugün böyle getirildi!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:47 Güneş 07:11 Öğle 13:19 İkindi 16:37 Akşam 19:16 Yatsı 20:35
- 15°C Adana
- 10°C Adıyaman
- 8°C Afyon
- 6°C Ağrı
- 12°C Amasya
- 8°C Ankara
- 16°C Antalya
- 11°C Artvin
- 14°C Aydın
- 13°C Balıkesir
- BIST: 117.593 -0.57
- Altın: 165,052 -0.09
- Dolar: 3,8778 0.38
- Euro: 4,7958 0.28
Rusya'dan zehir zemberek açıklama!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yunanistan sokakları yine karıştıYunanistan'ın başkenti Atina'da, bankalara geri ödenmeyen kredi borçları sebebiyle gerçekleştirilen hacizlere karşı düzenlenen protestoya polis sert müdahale etti.
Rusya'dan zehir zemberek açıklama!İngiltere Başbakanı Theresa May'in eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesi nedeniyle aldığı tedbirlere yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın Moskova'yla cepheleşmeyi seçtiğini vurguladı.
İngiltere'den Rusya'yı çıldırtacak karar!İngiltere zehirlenen eski Rus ajanıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.
CIA'nın başına karanlıklar prensesi!Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Yeni Birlik gazetesindeki yazısında Trump'ın Tillerson'u görevden alması ve CIA'nın başına Gina Haspel'in getirilmesini değerlendirdi.
'Diz çöken' Barzani'den ilk açıklama geldiEski IKBY Başkanı Mesut Barzani, Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarının yurt dışı uçuşlarına açılmasının "iyi bir adım" olduğunu belirtti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Mehmet Aydın'ın eşi teslim oldu!
- Çiğ köfte Adıyaman'ın mı yoksa Şanlıurfa'nın mı?
- Sapık hademe dehşeti yaşattı!
- Acı haber! Kaza kurşunuyla şehit oldu
- Çiftlik Bank'tan sonra o işe de el atmış
- İzmir'de pitbull dehşeti! Bacağı kesilebilir
- Dizi oyuncusu hareket etmişti! Şikayetinden vazgeçti
- İstanbul'daki okulda veliden öğretmene saldırı!
- Tabuları yıkarak lider oldu!
- Şehidin kanı Kuran-ı Kerim'in sayfalarına düştü!
- MESAM'ın yeni başkanı belli oldu
- Meteoroloji'den çok kritik uyarı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.