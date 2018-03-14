Yunanistan, DHKP-C'li Halaz Secer'in Türkiye'ye iade talebini reddetti.
14 Mart 2018 Çarşamba27 C.Ahir 1439
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Yunanistan yine reddetti!
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