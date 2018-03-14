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Alex'ten flaş sözler!

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Alex'ten flaş sözler!
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza İstanbul'da katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Alex'ten flaş sözler! Alex'ten flaş sözler! Alex'ten flaş sözler!

Alex'in açıklamalarında satırbaşları şu şekilde:

"Herkes kendi kafasında bir şey hayal ediyor. Ama ben İstanbul'a bayılıyorum. Buraya gelmem kadar doğal bir şey yok. Gelmemin bir diğer nedeni ise kardeşimle Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek."

"Fenerbahçe'de yaklaşmakta olan bir seçim süreci var. Beni de bunun bir parçası olarak göstermeye çalışıyorlar. Ama benim bir oy hakkım bile yok. Buraya hasret gidermeye geldim."

 "Ali Koç'la locasında maçı izlemek için bir konuşmamız olmadı. İnanın henüz maçı nerede izleyeceğimi bilmiyorum. En son 2015'te Kadıköy'deki Bursa maçında görüştük, Ali Koç ile... Bundan sonra hiçbir kişisel görüşmemiz olmadı."

"Burayla ilgili beni en çok çeken şey, derbi havası. O hava dışarıdan öyle bir hissediliyor ki... Daha önce içeriden yaşadığımı hisleri, şimdi dışarıdan koklayarak yaşayacağım."

 "Aykut Kocaman'la ilgili düşüncelerimi, kitabı okuduysanız biliyorsunuzdur. Yeniden gündem yaratmaya gerek yok."

"Giuliano ve Talisca iyi oyuncular. İkisi de Milli Takıma aday. Brezilya için hangisi yararlıysa o formayı giyecek. Tite, Giuliano'yu denedi gördü, şimdi Talisca'nın sırası."

"Benim 8 senelik kariyerim oldu. Yeni gelmiş birini benimle kıyaslamak, yeni gelene haksızlık olur. Giuliano'ya zaman tanınması lazım.

 

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