Bugün böyle getirildi!

Bodrum’dan, Yunanistan’ın Astepelya Adası’na turist taşıyan Türk bayraklı ahşap gulet yata 6 ay boyunca Yunan polisi tarafından el konuldu. 1,5 milyon dolarlık yata 110 bin Euro cezayı ödemesinin ardından yat kaptanı ve mürettebatı Türkiye’ye döndü. Bodrum’daki gümrüğe yanaşan “H.Temel” isimli 47 metre uzunluğundaki ahşap gulet gümrük işlemleri yapıldı. Mürettebatın yakınları ve iş arkadaşları gümrük kapısına gelerek özlem giderdi. Daha sonra Kumbahçe iskelesine getirilen tekne bakıma alınmak üzere tersanenin yolunu tuttu.



Bodrum Limanı’ndan Yunanistan’ın 12 adalarına tura çıkan Türk bayraklı ahşap gulet geçtiğimiz 2017 yılının Eylül ayından Astepelya Adası’nda Yunan yetkililer tarafından durdurulmuştu. Hiçbir gerekçe gösterilmeden 1,5 milyon dolarlık gulet tipi tekne limana bağlanmış ve 110 bin Euro ceza kesilmişti. Guletin kaptanı Yunan polisleri tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Gulet sahibi Aykut Uzunşimşek ise avukatı ile birlikte mahkemeye başvurarak kaptanı içeriden çıkartmıştı. Bugün ise 110 bin Euro cezayı ödeyen tekne sahibi paralarını geri alacaklarını ve hukuk mücadelesine devam edeceklerini açıkladı. İnsan hakları mahkemesine bile başvuracaklarını söyleyen tekene sahibi Uzunşimşek “20 Eylül 2017’den berri verdiğimiz hukuk mücadelesi sona ermedi ama Teknemizi Yunan sularından Türk sularına getirmiş bulunuyoruz. Bu zaman içerisinde haklı dayanaklarımız olduğundan dolayı, bu işin peşini bırakmadık. Halende bırakma niyetinde değiliz. Bizim teknemize yasal olmayan bir ceza söz konusu oldu. Yunanistan’da davamız devam ediyor. Yunan yetkililer tekneye veya teknenin bulunduğu şirkete ceza kesmek yerine cezayı kaptanın üzerine yazarak hukuk ile alakası olmayan bir karar aldı. Biz Yunan avukatlarımızla bu konuyu itirazlarımızda bulunduk. Yasal olmayan bir durumda bizi mağdur ettiniz. Tekneyi niye halen bağlı tutuyorsunuz dedik ve Yunan hükümeti 100 bin Euro’luk cezayı 110 bin Euro’ya çıkardı. Bu parayı ödemeden teknemizi alamayacağımızı söylediler. Biz daha öncede alırdık teknemizi ama hukuk dışı kanunlara uymayan bir şekilde teknemize ceza kesildi. Bizde bu işin peşini bırakmadı. Şu anda parayı ödeyip teknemizi aldık ama dava devam ediyor. İnsan Hakları mahkemesine kadar gider bu dava ama biz haklıyız ve hakkımızı arayacağız” dedi.

TÜRK BAYRAĞI İLE YİNE TURA ÇIKACAĞIM

Uzunşimşek Yunan yetkililer Türk bayrağını kaldırıp yunan bayrağını takmalarını istediğini söyleyerek “Biz yasadışı tur yapmıyoruz. Bundan sonrada tur yapmaya devam edeceğiz. Biz Türk bayraklı teknemizle Yunan adaları turlarına devam edeceğiz. Bundan da hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Bizi böyle yıldıramayacaklar istedikleri kadar ceza yazsınlar. Biz yasal olmayan hiç bir şey yapmıyoruz. Yunanistan’dan yolcu alıp Yunanistan’a yolcu bırakmıyoruz. 28 Nisan itibari ile tura başlıyoruz. Yine Bodrum’dan yolcumuzu alıp Yunan adalarına yolculuğumuzu yapacağız. Benden bu işi yapmam için Yunan bayrağını teknene tak durumuna getirile biliyorsa, bende Türk bayraklı teknemle Tur yapmaya devam edeceğim Yunan adalarında” şeklinde konuştu.