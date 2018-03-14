Larin, Pepe, Tosic ve Vida, locadaki yerini aldı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de maçı tribünden izledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, Bayern Münih'i konuk ederken, kadroda olmayan yıldız isimler mücadeleyi locada takip etti.
Sakatlığı bulunan Tosic ve Pepe'nin yanı sıra, cezalı olan Vida ve kadroda olmayan Larin karşılaşmayı tribünden izledi. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de mücadeleyi takip edenler arasındaydı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la birlikte izledi.
14 Mart 2018 Çarşamba27 C.Ahir 1439
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Joachim Löw Beşiktaş-Bayern maçında!
Larin, Pepe, Tosic ve Vida, locadaki yerini aldı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de maçı tribünden izledi.
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