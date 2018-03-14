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Demba Ba'ya göre şampiyon...

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Demba Ba'ya göre şampiyon...
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin formasını giyen Demba Ba, şampiyonluk favorisi olarak eski takımı Beşiktaş'ı gösterdi.
Demba Ba'ya göre şampiyon... Demba Ba'ya göre şampiyon... Demba Ba'ya göre şampiyon...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin golcü oyuncusu Demba Ba, "Bütün maçları kazanmak ve toplayabileceğimiz en fazla puanı toplamak için her şeyi yapacağız." dedi.

Demba Ba, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe'ye kısa sürede uyum sağladığını, bundan dolayı da kendisine yardımcı olan kulübe, taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Sahalara dönüşü nedeniyle istekli olduğunu belirten Demba Ba, şöyle konuştu:

"Şu anda kendimde, kalbimde bu isteği taşıyorum ve bunu en iyi şekilde göstermek istiyorum. Ne zaman bana şans verilirse her maç her şeyimi vermek istiyorum. Benim gibi bir oyuncunun transfer edilme nedeni gol atması, takıma katkı sağlaması. Ben sahada olduğum her anı Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum ve takıma en iyi şekilde katkı vermeye çalışıyorum."

Demba Ba, lige yeni çıkan Göztepe'yi gösterdiği performans nedeniyle tebrik etmek gerektiğine işaret etti.

Takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Demba Ba, "Şu anda ilk hedefimiz ligde kalmayı tutturmuş durumdayız. Takımın bu performansı gerçekten takdire şayan. Önümüzdeki maçlara da çok iyi şekilde hazırlanacağız. Bütün maçları kazanmak ve toplayabileceğimiz en fazla puanı toplamak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı. 

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının sorulması üzerine Demba Ba, "Gerçekten çok çetin bir yarış var ama Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çok çetin geçecek." dedi. 

Göztepeli futbolcu Halil Akbunar da takım olarak iyi bir durumda olduklarını, kendisinin de Antalyaspor karşısında iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

Milli formayı giymenin herkesin hayali olduğunu dile getiren Halil Akbunar, "Milli takıma gitmek için elimden geleni yapıyorum, çalışıyorum. Güzel de gidiyor, inşallah olur. Kalan haftalarda hedefimiz Avrupa kupaları." diye konuştu. 

Tanju Kayhan da sezona iyi başladıklarını ve bu başlangıcı sürdürdüklerini belirterek, "İnşallah Avrupa'ya da gideceğiz." şeklinde konuştu

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