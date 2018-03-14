Fikret Orman: İş artık Talisca'ya kaldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BeIN Sports kanalına yaptığı açıklamada Talisca'nın geleceği konusunda çarpıcı sözler kullandı.

''TALISCA İSTERSE ALIRIZ''

Talisca'nın bonservisini alabileceklerini belirten Orman, ''Talisca ile kontratımızın iki bacağı var. Bir tanesi Talisca'nın bonservisi. İkincisi ise Talisca'nın Beşiktaş'ta kalma isteği ve arzusu. Talisca ile devre arasında konuştum. Kalma isteğini çok fazla görmemiştim. Sonradan bir daha konuştuk. Eğer Talisca, Beşiktaş'ta kalmak isterse biz Talisca'nın bonservisini alacağız. Oyuncunun da kalmak istemesi lazım. Oyuncular sonuçta bir makine veya vazo değil. Onların da istemesi gerekiyor. İş, artık Talisca'ya kaldı.'' şeklinde konuştu.

Talisca'nın sözleşmesinde 21 milyon Euro'ya Beşiktaş'a transfer olma maddesi bulunurken Portekiz basını, Beşiktaş'ın Benfica'ya 6 taksit ile 21 milyon Euro'yu ödeyeceğini iddia etti.