Yunanistan sokakları yine karıştı

Mali krizdeki Yunanistan'da kurtarma paketi kapsamında kreditörlerin talepleri arasında yer alan haczedilen konutların mahkeme yerine açık arttırmayla elektronik ortamda noter üzerinden satışı, bazı kesimler tarafından tepki topluyor.
YUNANİSTAN'DA SULAR DURULMUYOR
Hacizlere karşı düzenlenen protestoda, Yunan çevik kuvvet ekipleri, göz yaşartıcı gaz ve coplarla göstericileri dağıttı.
YUNANİSTAN MALİ KRİZDE
Yunan bankalarına ödenmeyen batık kredilerin toplamının yaklaşık 100 milyar avroya ulaştığı belirtiliyor.