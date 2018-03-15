ABD'den ilginç çıkış: Acil müdahale edilmeli!

ABD yönetimi, Beyaz Saray'da düzenlenen 'Gazze'deki insanlık krizi" başlıklı toplantının ardından yaptı.

Trump yönetimi, gittikçe daha kötü bir hal alan Gazze'deki insani duruma acil müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyor.' değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray'dan, Başkan Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner öncülüğünde yapılan ve 20 ülkeden temsilcilerin katıldığı toplantıya ilişkin yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, "İsrail ve çok sayıda Arap ülkesinin de aralarında olduğu 20 ülke temsilcisi bir araya gelerek gittikçe daha kötü bir hal alan Gazze'deki insani ve ekonomik duruma acil müdahale edilmesi için çözüm yolları aradı."ifadesi kullanıldı.

Toplantıya, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerin yanı sıra Bahreyn, Kanada, Mısır, Fransa, Almanya, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Ürdün, Suudi Arabistan, Hollanda, Norveç, Umman, Katar, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'den temsilcilerin katıldığı belirtildi.

"GİTTİKÇE DAHA KÖTÜ BİR HAL ALAN..."

Beyaz Saray'da düzenlenen toplantının geçen hafta Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantının devamı niteliğinde olduğu ve Beyaz Saray'da varılan sonuçların Mart ayı sonunda Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak buluşmaya aktarılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Trump yönetimi, gittikçe daha kötü bir hal alan Gazze'deki insani duruma acil müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyor. Gazze'deki duruma insani sebeplerden ve Mısır ve İsrail'in güvenliğini sigortalamak için acil çözüm bulunmalıdır."

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray'da dün gerçekleşen toplantıya İsrail, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil olmak üzere toplam 19 ülke temsilcisi katıldı