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Hepsi paketlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine suikast planı

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PKK’nın taşeron suikast çetesine büyük darbe vuruldu. Örgüte bağlı TAK militanlarının hazırladıkları suikast planıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile fertleri ve yakınlarını hedef aldığı belirlendi.
Hepsi paketlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine suikast planı
Hepsi paketlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine suikast planı Hepsi paketlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine suikast planı Hepsi paketlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine suikast planı

PKK terör örgütünün paravan markası TAK'ın çökertilen hücresinin gizli suikast planları ortaya çıktı. Savcılık ve Emniyet'in elde ettiği bulgulara göre TAK; Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Zozan Kutum adlı teröristlerin öncülüğündeki bir hücre ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresindeki önemli isimlere suikast planladı.

HEDEFTEKİ İSİMLER

2016'da Beşiktaş ile Vezneciler'deki saldırıları da düzenleyen PKK'nın yan kuruluşu TAK'ın bu hücresinin hedefindeki isimlerin listesine ve bu hücreye mensup terör örgütü yöneticilerinin fotoğraflarına ulaşıldı.

TAK'ın hedefindeki isimler; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan ile damadı Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, diğer damadı Selçuk Bayraktar ve Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak idi.

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KİRİL ALFABESİYLE...

2016'da Vodafone Park'ta 46 kişinin şehit edildiği terör saldırısının planlayıcısı ve hücrenin önemli teröristlerinden Zozam Kutum'dan ele geçirilen dokümanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresine yönelik suikast planı yer alıyordu. Emniyet'in 'Doküman 5' adını verdiği bu belge el yazısı ile kaleme alınmıştı. İlginç olan, hedefteki isimlerin Latin alfabesi ile açıktan yazılmamış olması ve Slavların Kiril alfabesiyle kaleme alınmasıydı. Emniyet, Kiril alfabesindeki harflerin yerine Latin alfabesindeki karşılıklarını koyduğunda Cumhurbaşkanı'nın çevresindeki isimlere ulaştı.

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Planlar, tutuklanan Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Zozan Kutum adlı teröristlerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen flash belleklerde ve el yazılarında yer alıyordu. Zozan Kutum 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadyumu'nda gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı sonrası MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıkan esrarengiz kadın teröristin ta kendisi idi. Kutum; Kadri Kılınç ve Burak Yavuz'un canlı bomba olarak bindiği araçta arka koltukta oturduktan sonra patlamadan önce inen kişiydi. O saldırıda 39'u polis, yedisi sivil toplam 46 kişi şehit olmuş, 239 kişi de yaralanmıştı.

Gülşen Bahadır ise 7 Haziran 2016'da İstanbul Vezneciler'de gerçekleştirilen bombalı saldırının planlayıcısı idi. Eylem Yaşa adlı terör örgütü üyesi tarafından Çevik Şube Müdürlüğü'ne ait iki otobüsün geçişi esnasında bombalı araç ile gerçekleştirilen saldırıda altısı polis, altısı sivil olmak üzere 12 kişi şehit olmuş, 44 kişi de yaralanmıştı.

52 KİŞİLİK TERÖR HÜCRESİ

Emniyet'in çalışması sonucunda Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum ve Gülşen Bahadır liderliğindeki TAK hücrelerine mensup toplam 52 terörist hakkında işlem yapıldı. Beş tanesi dışında bu teröristlerin hepsi tutuklandı. Teknik takip çalışmaları belirli bir aşamaya gelince operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonu Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdinç Bayhan bizzat yönetti. Sahada ev baskınlarına dahi katılan Savcı Bayhan, vatani görevini yaparken PKK'lılarla girdiği çatışmada yaralanmış ve gazi olmuştu.

EVLERDE PATLAYICI BULUNDU

Mehmet Emin Töre, Raşit Bakar, Mesut Bakar ve Feyaz Düzen'in kaldığı Şirinevler'deki evde yapılan aramada Alpha Fire marka alıcı verici devre, Amonyum Nitrat patlayıcı madde ele geçirildi. Hamit Değirmenci isimli şüphelinin Sultangazi'deki evinde ise Gülşen Bahadır'ın kendisine verdiği RDX+TNT+HMX+Alüminyum tozu karışımı patlayıcı madde ele geçirildi.Diğer şüphelilerin evlerinde de yine çeşitli miktarlarda patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ile silahlar bulundu, muhtemel saldırının da önüne geçildi.

Sabah

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