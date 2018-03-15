TSK açıkladı! Tamamı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedef imha edildi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre:

Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 14 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.