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Vatansever doktorlar malum odayı susturdu

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14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları çerçevesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan İstanbul Tabipler Odası ve Türk Hekimler Birliği üyesi doktorlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Vatansever doktorlar malum odayı susturdu
Vatansever doktorlar malum odayı susturdu Vatansever doktorlar malum odayı susturdu Vatansever doktorlar malum odayı susturdu

14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Tabip Odası doktorlar İstiklal Caddesi’nde toplanarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geldi. Çelenk töreni öncesinde doktorlar aranarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na giriş yaptı.

Basın açıklaması öncesinde İstanbul Tabipler Odasıve Türk Hekimler Birliği üyesi doktorlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

İSTİKLAL MARŞI OKUNMADI TEPKİSİ

Türk Hekimler Birliği üyesi doktorlar tören sırasında İstiklal Marşı okunmadığı ve saygı duruşunda bulunulmadığını ifade ederek tepki gösterdi. Bu tepki karşısında İstanbul Tabipler Odasına bağlı doktorlar Türk Hekimler Birliği üyesi doktorları provokasyonla suçladı.

"İSTANBUL TABİP ODASINI KINIYORUZ"

Türk Hekimler Birliği adına açıklama yapan Doktor Yavuzhan Baş ise, "Her törene gelerek katılıyoruz. Ancak az önce sizlerin şahit olduğu gibi provokatif bir şekilde yaklaşımlarla dışlanmak istiyoruz ve dışlanıyoruz. İstanbul Tabip Odasının yaptığı açıklamayı masumane olarak değerlendiriyoruz. Hekimin ve sağlık çalışanlarının haklarını değil farklı söylemlerle, terör örgütlerinin söylemleri gibi sivri olabilecek çıkışları olduğunu biliyoruz. Bu yüzden İstanbul Tabip Odasını kınıyoruz.’’ ifadelerini kullanarak İstanbul Tabipler Odasına tepki gösterdi.

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Vatansever doktorlar malum odayı susturduVatansever doktorlar malum odayı susturdu14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları çerçevesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan İstanbul Tabipler Odası ve Türk Hekimler Birliği üyesi doktorlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
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