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Yine aynı algı operasyonu! Mehmetçik’e atılan iftira çöktü

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Yine aynı algı operasyonu! Mehmetçik’e atılan iftira çöktü
CNN televizyonunun Mehmetçiğimize atmış olduğu iftira yalanı çöktü. Köşe yazarı Taha Dağlı bu iğrenç iddiları tek tek deşifre etti..
Yine aynı algı operasyonu! Mehmetçik’e atılan iftira çöktü Yine aynı algı operasyonu! Mehmetçik’e atılan iftira çöktü Yine aynı algı operasyonu! Mehmetçik’e atılan iftira çöktü

CNN Televizyonu yine yalan haberle Türkiye karşıtı algı operasyonu yaptı.

Yalanı ortaya çıktı.

Hem de ispatıyla birlikte.

Suriye’nin bir çok kentinde olduğu gibi Afrin’de de tarihi alanlar var.

Kestel Cindo ve Şaran bölgelerindeki MÖ 2. yüzyıldan kalma Nabi Hori kalesi, mezarlığı, antik tiyatrosu ve Roma Köprüsü gibi tarihi kalıntılar onların başında geliyor.

19 Şubat’ta TSK 5 yıldır PKK işgalindeki bu tarihi eserlerin bulunduğu alanları terör örgütünden temizledi.

Terörden arındırılan tarihi kalıntılar arasında kale, mezarlık, antik tiyatro ve köprü vardı.
Bu alan hiç bombalanmadı.

PKK püskürtüldükten sonra bölge Türkiye tarafından o toprakların gerçek sahibi olan Suriyelilere teslim edildi ve tarihi eserlerin bulunduğu Kestel Cindo ve Şaran ÖSO kontrolüne geçti.

Özgür Suriye Ordusu yüzlerce yıllık geçmişi olan Suriye’nin tarihi mirasını koruma altına aldı.

9 Mart’ta CNN televizyonu yaklaşık 3 dakikalık bir Afrin haberi yayınladı.

Habere imzasını atan gazeteci Hala Gorani’ydi.

Kendi programında yayınladığı Afrin haberinde, TSK’nın Afrin’de tarihi eserleri bombaladığını iddia etti.

Yaklaşık 3 dakika süren haberin ilk saniyelerinde 19 Şubat’ta Türk askerinin PKK’dan temizlediği Nabi Hori’deki antik tiyatronun görüntülerine yer verildi.

Roma döneminden kalma antik tiyatronun tarihi kalıntıları gösterildikten sonra haber röportajlarla devam etti.

Bu haberdeki “tarihi kalıntı” detayı sanki o antik tiyatronun Türk uçakları tarafından bombalandığı şeklinde gösterildi.

Açık bir algı operasyonu yapıldı.

CNN’nin yalan haberini hazırlayıp, sunan muhabiri Hala Gorani daha sonra bu haberin videosunu hem CNN’in resmi twitter hesabından hem de kendi hesabından paylaştı.

Başta PKK destekçileri olmak üzere yüzlerce belki binlerce kişi, CNN televizyonu ve muhabiri referans göstererek, “Türkiye Afrin’de tarihi eserleri bombalıyor” yalanına ortak çıktı.

Peki o haberin aslı neydi?

CNN’in kara propagandacı muhabiri Hala Gorani, aslen Suriyeli.

1970 doğumlu ve Kürt kökenli.

Dahası belli ki Suriyeli Kürt asıllı CNN çalışanı olarak PYD-PKK terör örgütünün sempatizanı.

Bu kadının yalan haberi, Afrin’deki gelişmeleri yakından takip edenler için kolaylıkla deşifre edildi.

Çünkü haberde kullanılan ve sadece bir bölümü verilen antik tiyatro görüntüsünün devamı Suriyeli yerel haber ajanslarından olan Smart News ve RFS ajans tarafından çekilerek, servis edildi.

O görüntülere bakınca Türkiye’nin Afrin’deki Nabi Hori bölgesindeki tarihi eserlerin bulunduğu alanın tamamını özgürleştirip, koruma altına aldığı görüldü.

Antik tiyatrodaki yıkık dökük taşların sebebi bombardıman falan değil aksine tarihi kalıntılardan ibaret olmalarındandı.

Görüntülerin devamı izlenince CNN’nin PKK sempatizanı muhabirinin yaptığı haberin de palavra olduğu ortaya çıktı.

Suriye ve tarihi eserler deyince bir notu da hatırlatmakta fayda var.

Türkiye Afrin’de MÖ 2.yüzyıldan kalma bu eserleri koruma altına aldı.

Fakat başta Halep ve Palmira antik kenti olmak üzere Suriye’nin değişik bölgelerindeki tarihi kalıntılar 7 yıldır yağmalanıyor.

Türkiye’ye “antik tiyatroyu bombaladı” diye iftira atan Amerikalıların, 2003 Irak işgalindeki tarihi eser yağmacılığı da cabası.

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