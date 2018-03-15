Dışişleri Sözcüsü, Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta Washington'a yapacağı ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınması üzerine ertelendiğini açıkladı.
Görüşmede iki ülkenin Münbiç konusunda izleyeceği yol haritasının çizilmesi bekleniyordu.
Görüşmenin Nisan ayında yapılması için temasların sürdüğü belirtildi.
15 Mart 2018 Perşembe28 C.Ahir 1439
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gitmiyor
Dışişleri Sözcüsü, Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta Washington'a yapacağı ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınması üzerine ertelendiğini açıkladı.
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