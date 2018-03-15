ABD ve İsrail iş başında! Kadınlar başörtülerini yakıyor

İran'da geçtiğimiz aylarda ABD ve İsrail desteğiyle başlayan sokak eylemlerini birileri tarafından tekrar başlatılmaya çalışılıyor. Ülkenin farklı kentlerinde sokaklara çıkan kadınlar, yakılan ateşlere başörtülerini atarak yasakların kaldırılmasını istedi

İran'da geçtiğimiz aylarda ekonomik sebepler gerekçe gösterilerek başlayan rejim karşıtı eylemler ABD ve İsrail'in desteği ile farklı bir boyut kazanmıştı.

Sokakları yakıp yıkan İranlı gençler bu sokak eylemlerine başörtüsünü çıkaran bir kız fotoğrafını simge yapmış olayın aslında "rejim karşıtı" ABD destekli "Gezi" benzeri bir olay olduğu ortaya çıkmıştı.

Gösterilerin sona erdiği İran'da son günler de tekrar bir hareketlenme yaşandığı gözlendi.

"YASAK KALKSIN!"

Başörtüsü zorunluluğunun kaldırılmasını isteyen kadınlar sokaklara döküldü.

SOKAKLAR ALEV ALEV

Cadde ve sokaklarda ateşler yakmaya başlayan kadınlar, sloganlar atarak başörtülerini ateşin içerisine bıraktı.

"KIZLARIN SOKAK DEVRİMİ"

"Kızların sokak devrimi" tagiyle paylaşılan görüntüler, ülkede olayların kıvılcımını ateşledi.

OLAYLARIN ARKASINDA KİM VAR

İranlı yetkililer ise çıkarılan sokak olaylarının Batı tarafından desteklendiğini savunuyor.

Amerika, İsrail ve bazı Avrupa ülkeleri, geçtiğimiz aylarda ülkede çıkan sokak olaylarını açık bir şekilde desteklediğini dile getirmişti.