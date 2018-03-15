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Son hamle çileden çıkardı! İyice köşeye sıkıştılar

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İsrail, 2011’den beri doğalgaz çalışması yapılan ve Rumların “12. Parsel” adını verdikleri bölgedeki faaliyetlerden “ek gelir” payı istedi. Bu durum Rum kesiminde ise 'mantıksız' olarak değerlendirildi.
Son hamle çileden çıkardı! İyice köşeye sıkıştılar
Son hamle çileden çıkardı! İyice köşeye sıkıştılar Son hamle çileden çıkardı! İyice köşeye sıkıştılar Son hamle çileden çıkardı! İyice köşeye sıkıştılar

Doğu Akdeniz’de Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ekseninde bir süredir devam eden hareketlilik İsrail’in Rum kesimine yönelik hamlesiyle yeni bir boyut daha kazandı. İsrail, 2011’den beri doğalgaz çalışması yapılan ve Rumların “12. Parsel” adını verdikleri bölgedeki faaliyetlerden “ek gelir” payı istedi.

Durumu şaşkınlıkla karşılayan Rum kesimi ise İsrail’in bu talebi için “mantıksız” yorumunu yaptı. 2011’den beri faal Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) 2004 yılında Kıbrıs çevresinde tek taraflı olarak “Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmiş, 13 ayrı noktayı parseller oluşturarak doğalgaz aramaları için ruhsatlandırmıştı. Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırılık itirazlarına rağmen bu parseller ihaleye çıkarılmış ve adanın güneyindeki “12. Parsel” Amerikalı bir enerji şirketine verilmişti. Şirket 2011’den beri bu bölgedeki doğalgaz faaliyetlerine devam ediyor.

AFRODİT'TEN PAY İSTEDİ

GKRY’nin resmi haber mecralarından Riknews’teki habere göre İsrail 12. parseldeki Afrodit yatağından çıkacak doğalgazdan ek gelir talep etmesi GKRY tarafından ‘çok anormal’ karşılandı. Yine habere göre konuya ilişkin basına açıklama yapan GKRY yetkilileri 2013 yılında İsrail ile GKRY arasında varılan bir mutabakatla İsrail’in Afrodit parselinde hak talep etmeyeceğini garanti ettiğini, ayrıca İsrail iddialarının temelini oluşturan ve Afrodit yatağına çok yakın olan yatakta bulunan doğalgazın çok düşük kaliteli ve az miktarda olduğu yönünde İsrailli firmaların kendi açıklamaları varken şimdi İsrail tarafından Afrodit yatağına yönelik taleplerin kendilerine ‘mantıksız’ geldiği belirtildi.

Bölgede Türkiye, KKTC ve Rum kesimi arasında bir süredir Doğu Akdeniz’deki bazı alanlarda doğalgaz arama ve çıkarma girişimleri sebebiyle gerilim yaşanıyordu.

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