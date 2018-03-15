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Trump'ın yeni danışmanı savaş sinyalini verdi

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Trump'ın yeni danışmanı savaş sinyalini verdi
ABD Başkanı Trump'ın yeni ekonomi başdanışmanı Larry Kudlow, Çin'in ABD ve diğer ülkelerden ticaret alanında sert bir yanıtı hak ettiğini söyledi.
Trump'ın yeni danışmanı savaş sinyalini verdi Trump'ın yeni danışmanı savaş sinyalini verdi Trump'ın yeni danışmanı savaş sinyalini verdi

Trump'ın danışmanı Cohn'un ithal çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifelerine karşı Trump'a engel olmaya çalışması ve bu konuda yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle görevini bırakması ardından yerine gelen isim ekonomi savaşını şiddetlendirecek mesajlar verdi. 

Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi'nin yeni direktörü seçilen Larry Kudlow, "Çin uzun bir süre kurallara göre oynamadı. Gümrük tarifelerini sevmeyen biri olarak söylemeliyim ki, Çin'in sert bir ticari yanıtı hak ettiğini düşünüyorum" dedi. Kudlow, ülkeler arası bir koalisyonunun ticari alanda Çin'e karşı harekete geçebileceklerini umduğunu ifade etti.

Kudlow, Başkan Donald Trump'ın açıkladığı çelik ve alüminyum gümrük tarifelerinde belli ülkelere muafiyet önermesinin kendisini rahatlattığını belirtirken, gümrük tarifelerinin ABDekonomisinin geneline zarar vereceğini düşünmediğini de vurguladı.

CNBC'ye yaptığı açıklamada, vergi oranları, regülasyonlar ve kamu harcamaları düşük tutulduğu, ABD doları güçlü ve istikrarlı olduğu takdirde mükemmel bir ekonomiye sahip olacağını belirten Kudlow, "Başkan Trump'ın sağlam, güçlü ve istikrarlı dolara karşı olduğuna inanmak için neden yok. Trump'ın dünyanın uluslararası rezerv parası olan doları istikrarlı tutmaya inanmadığını düşünmek için neden yok" diye konuştu.

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