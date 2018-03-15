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İpler iyice gerildi! Rusya hazırlanıyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, haftalık basın toplantısında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İpler iyice gerildi! Rusya hazırlanıyor
İpler iyice gerildi! Rusya hazırlanıyor İpler iyice gerildi! Rusya hazırlanıyor İpler iyice gerildi! Rusya hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü  Zaharova, İngiliz hükümetinin sinir gazı ile zehirlenen eski Rus ajan Skripal ve kızının başına gelenlerden Moskova'yı sorumlu tutup bunun karşılığı olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına Rusya'nın en kısa sürede cevap vereceğini söyledi.

Zaharova, Rusya'nın Londra yönetimine nasıl karşılık vereceğine yönelik bir imada bulunmadı.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Zaharova düzenlediği haftalık basın toplantısında, çifte ajan Skripal ve kızının İngiltere'de 'Noviçok' isimli sinir gazı grubuna giren bir maddeyle zehirlenmiş olmasından Rusya'yı sorumlu tutmasını 'akıl dışı' olarak nitelendirdi.

''RUSYA EN KISA SÜREDE YANIT VERECEK''

İngiltere'nin sinir gazı numunelerini göndermeyi reddedip Rusya ile işbirliği yapmayı geri çevirdiğini kaydeden Zaharova, Moskova'nın konuyu görüşebilmek için Londra'ya dört diplomatik nota gönderdiğini fakat buna karşılık çekimser yanıtlar aldıklarını belirtti.

Zaharova, Rusya'nın Londra'ya en kısa süre içinde bir yanıt vereceğini aktardı. 

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