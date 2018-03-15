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ODTÜ'lü Profesör rahatsız oldu! "Fasülye değil insan bunlar"

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ODTÜ'de görev yapan Prof. Bağcı, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısının her gün açıklamasının yanlış olduğunu savundu.
ODTÜ'lü Profesör rahatsız oldu! "Fasülye değil insan bunlar"
ODTÜ'lü Profesör rahatsız oldu! ODTÜ'lü Profesör rahatsız oldu! ODTÜ'lü Profesör rahatsız oldu!

 Bağcı "Bizim ülkemizde bütün insanların, insanlar öldürüldüğü için kadın erkek fark etmiyor, 'Aa ne kadar güzel' yaptı demesini sağlıklı bulmuyorum. Psikolojimiz bozuldu, bu iyi bir şey değil. Niye yani? Bugün 4 bin kişiye çıktı, yarın 5 bin kişiye çıktı... Biz neyin tartışmasını yapıyoruz, fasulye tanesi mi sayıyoruz?.." şeklinde konuştu.

Habertürk TV'de ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı masaya yatırıldı.

İNSANLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

TSK'nın her gün öldürülen terörist sayısını kamuoyuna açıklamasının yanlış olduğunu savunan Bağcı, insanların psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.

"FASULYE TANESİ Mİ SAYIYORUZ"

Prof. Hüseyin Bağcı, "Bunlar bizim insanlarımız. Bunların akrabaları var çocukları var. Bu coğrafyada yaşıyorlar, dikkatli olmak lazım. Girişimci ve insani dış politika olduğunu iddia eden bir ülkenin her gün şu kadar terörist öldürdük diye yazması iyi bir şey değildir.

Bizim ülkemizde bütün insanların, insanlar öldürüldüğü için kadın erkek fark etmiyor, 'Aa ne kadar güzel' yaptı demesini sağlıklı bulmuyorum. Psikolojimiz bozuldu, bu iyi bir şey değil.

Niye yani? Bugün 4 bin kişiye çıktı, yarın 5 bin kişiye çıktı... Biz neyin tartışmasını yapıyoruz, fasulye tanesi mi sayıyoruz?.." şeklinde konuştu.

YPG ÖLÜLERİNİ GİZLİYOR

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirilen teröristler; örgüt tarafından, alınan darbenin ortaya çıkmaması için sessiz sedasız toprağa veriliyor.

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