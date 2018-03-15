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Afrin'de PKK tiyatrosu! Bandajlı eşofman, takılmamış serum...

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TSK'nın Afrin'de gösterdiği performans, bölgedeki terörü bitirme noktasına geldi. Operasyonda başarı elde edemeyen PKK kendini tiyatroya adadı ancak görünüşe göre orada da başarılı olamayacaklar...
Afrin'de PKK tiyatrosu! Bandajlı eşofman, takılmamış serum...
Afrin'de PKK tiyatrosu! Bandajlı eşofman, takılmamış serum... Afrin'de PKK tiyatrosu! Bandajlı eşofman, takılmamış serum... Afrin'de PKK tiyatrosu! Bandajlı eşofman, takılmamış serum...

TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı 2'inci ayına girmeden amacına ulaşma noktasına geldi. Teröçristleri bölgeden temizleyerek bölgeyi tamamen terörden arındırma amacına çok yaklaşan TSK ve ÖSO, amacından saptırılmaya çalışılıyor. Hem de kirli oyunlarla...

YENİ BİR SİVİL VURULUYOR YALANI

TSK'nın büyük bir hassasiyetle gerçekleştirdiği operasyon, İHA'ların hassas gözlemi ve ince top, roket, füze atışlarıyla devame ediyor. Operasyon nedeniyle oldukça zor zamanlar eçiren PKK, sahada elde edemediği kazanımları, kirli oyunlarla toparlamaya çalışıyor.

Siviller vuruluyor yalanını en başından beri sürdüren PKK, bu sefer de bir tiyatro ile bu yalanı tescilledi. Kötü bir oyunculuk ile bir hastane odasında gerçekleştirilen senaryoda "sözde" vurulan çocuk ve siviller bulunuyor.

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BANDAJLI EŞOFMAN, TAKILMAMIŞ SERUM...

PKK'nın tiyatroculuğu da tıpkı askerlikleri gibi berbat. Öyle ki yazılan senaryoda oynanan oyunculuk mantık hatalarını içeriyor. Sözde TSK'nın saldırılarına maruz kalan siviller yaralı halde yataklarda yattığı görülürken, burada yatan bir kadının bacağındaki bandajın, giydiği eşofmanın üzerinden uygulandığı görülüyor.

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Yaraya uygulanmayan bandaj gibi bir diğer mantık hatası da yine sözde yaralı bir kadına takılan serum. Serum alıyormuş gibi görünen kadının yanıbaşında bulunan hortumun seruma takılı olmadığı görülüyor.

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