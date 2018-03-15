'Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a gelmek istiyor'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, CRI TÜRK'e çok özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş kulübü başkanı olarak daha çok işe imza atmak istediğini söyleyen Fikret Orman, bir dünya kulübü olarak Beşiktaş kulübünün taraftarının yakında 100 milyon kişiyi bulacağını söyledi. Fikret Orman, son zamanlarda çok konuşulan Beşiktaş'ın yabancı futbolcu transferleri ve Ronaldo konusu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği başkanlığına istenmesinin kendisini onurlandırdığını ifade eden Fikret Orman, Türkiye Futbol Ligi'nin dünyada izlenen bir lig haline getirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

"Come to Beşiktaş taraftarının eseri"

"Come to Beşiktaş" projesinin taraftar sayesinde ortaya çıktığını söyleyen Fikret Orman: 'Come to Beşiktaş', taraftardan başladı, sonra o çığ gibi büyüdü. İlk etapta Pepe'yi transfer ederken taraftarımız büyük bir baskı yaptı Beşiktaş'a gelmesi için 'Come to Beşiktaş' diye. Ondan sonra onu biz de iletişim grubu olarak biraz daha büyüttük. Sonra da 'Rumi' yani 'Ne Olursan Ol Gel' projesine başladık. O da çok etki yarattı. Bunun üzerinde yoğunlaşan bir ekibimiz var, çok da başarılılar, inşallah daha iyi şeyler yapacaklar" dedi.

"Ronaldo bize gelmek istiyor. Onu almak isterdim"

Fikret Orman, son zamanlarda Ronaldo'nun Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak özel bir açıklama yaparak Ronaldo konusuna son noktayı koydu: "Ronaldo'nun iki takım arkadaşı hem Quaresma hem de Pepe bizde oynuyor. Ronaldo'yu almak isterdim mesela, gelebilir de inşallah. Yani o da çünkü Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de görmek istiyoruz onu, ama tabi bunlar nasip, kısmet. Aklımızda ille de şu gelsin, bu gelsin diyeceğimiz birileri yok. Beşiktaş'ta ahlaklı, iyi bir sportmen, fairplay'e inanan insanların olmasına gayret ediyoruz. Oyuncu kadromuzda öyle bir kadro, çok da kaliteli çocuklardan oluşuyor. Seneye tabi bir kısmı gidecek, bir kısmı gelecek, profesyonellik içinde olacak. Öyle çok bir isim de aklıma gelmiyor açıkçası."

"Fenerbahçe ve Galatasaray başkanlarıyla bir araya gelebilirim"

Fikret Orman "Üç büyük kulüp başkanı ile beraber bir yayına katılır mısınız? sorusuna "Neden olmasın?" diyerek şöyle yanıt verdi: " Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarının da olduğu bir yayına katılmayı tabi ki düşünürüm. Bizim yapmış olduğumuz rekabet, sahada yapılan bir rekabet. Başkan demeçleriyle, algı yaratmayla maç kazanılmıyor. Orada herkes işini iyi yapacak, sonra da ebedi dostluğa bakacak. İnşallah böyle bir programı hep beraber yapmak nasip olsun."

Beşiktaş ile 100 milyon taraftara ulaşmak istiyoruz

Beşiktaş kulübünün bir dünya kulübü olduğunu ve bu kulübün taraftar sayısının 100 milyon kişiyi bulması gerektiğini söyleyen Fikret Orman: "Beşiktaş istediğimiz seviyeye geldi diyemiyoruz, bizim daha yapacak çok işimiz var. Epey bir seviyeye geldik ama bu seviye Beşiktaş'ın olması gereken seviye değil. Beşiktaş her şeyden evvel dünya çapında bir takım ve 115 yıllık mazisi olan bir kulüp. Şu anda geldiğim noktada yeterli değil, daha iyi işler yapacağız. Bu böyle bir anda olmuyor, biraz emek, zaman lazım. Aynı yemek gibi, hızlı yememek lazım, sindire sindire yiyip vücudunda hazmetmesi lazım. Onun için de daha yapacak çok işimiz var. Bizim ilgilendiğimiz en önemli tarafı, skorsal başarılarla beraber yapacağımız, taraftarlarla iyi ilişkiler kurabilmek. Sempatik bir kulüp olmak. İnsanlara mutluluk veren bir camiaya olmaya gayret etmek. Bütün işimiz de Beşiktaş taraftarını mutlu etmek. Mutluluk bir tek maç sonucuyla olmaz. Yapacağınız sosyal projeler insanlığa hizmet edecek projeler, insanları mutlu eder. Birçok konuda çalışıyoruz. Tabi en önemli hedefimiz kısa seviyede 100 milyon taraftara ulaşmak istiyoruz" dedi.