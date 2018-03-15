15 Mart 2018 Perşembe28 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:45Güneş 07:10Öğle 13:19İkindi 16:38Akşam 19:17Yatsı 20:36
    • 20°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 117.666 0.06
  • Altın: 165,528 0.16
  • Dolar: 3,8924 0.38
  • Euro: 4,8100 0.30

Krizde son nokta! Onlar hedef alınabilir

»
Krizde son nokta! Onlar hedef alınabilir
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, saldırıyla ilgili tüm kanıtların Rusya'yı gösterdiğini söyledi.
Krizde son nokta! Onlar hedef alınabilir Krizde son nokta! Onlar hedef alınabilir Krizde son nokta! Onlar hedef alınabilir

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının Rus yapımı Noviçok gazıyla zehirlenmesinin ardından, İngiltere ile Rusya arasında ipler kopma noktasına geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün, İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenen eski Rus casusunun zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu savunarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Bu gelişme üzerine, Rusya Dışişleri Bakanlığı da misilleme olarak Rusya'daki İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini açıkladı.

Rusya'nın suçlamaları reddederek aynı zamanda bununla övünmek istediğini belirten Boris Johnson, eski ajana yapılan saldırı ile Putin'in insanlara 'Bunu yaptın, öleceksin' şeklinde düşünmelerini sağladığını ifade etti.

Johnson, ABD ve Avrupa'nın verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

RUS MUHALİF DE ÖLÜ BULUNDU

Rus muhalif iş adamı Nikolay Gluşkov'un Pazartesi günü Londra'daki evine yakın bir adreste ölü bulunması, polisin ölüm nedeninin 'açıklanamadığını' söylemesi üzerine olayın, Salisbury'de eski casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya Rus yapımı sinir gazıyla düzenlenen saldırının bağlantılı olduğuna dair bir kanıt olmadığı belirtilmişti.

Rus iş adamı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif isimlerdendi.

Gluşkov, 1999'da Putin ile ters düşüp İngiltere'ye kaçan ve 2013'te ölen Rus oligark Berezovski ile yakın arkadaştı. Gluşkov, yakın arkadaşının intihar ettiğine inanmadığını şu sözlerle ifade etmişti: "Boris'in öldürüldüğünden eminim. Medyada yayınlananlardan çok farklı bilgilere sahibim." demişti.

SIRANIN İNGİLTERE'DEKİ RUS ZENGİNLERE GELDİĞİ İFADE EDİLDİ

Johnson ayrıca, eski casusun sinirinden alınan bir örneğin değerlendirilmesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) gönderileceğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, zenginliklerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan bağlarına borçlu olan İngiltere'deki Rusların, iki ülke arasındaki casus krizinde misilleme olarak İngiliz polisi tarafından hedef alınabileceğini söyledi.

BM'DEN TEPKİ 

İngiltere'nin "suikast girişimi" olduğunu vurguladığı olaya Birleşmiş Milletler'den de tepki geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırının 'kabul edilemez' olduğunu vurgulayarak, kapsamlı soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Guterres açıklamasında, "Sinir gazının silah olarak kullanılması hiçbir koşulda kabul edilemez ve bir devlet tarafından kullanımı da uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Nikki Haley de BM Güvenlik Konseyi'ndeki açıklamasında, Washington'un İngiltere'yle 'dayanışma içinde olduğunu' söyledi ve iki ülke arasındaki 'özel ilişkiye' vurgu yaptı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ortadoğu’da büyük gerginlik çıkacak! İran Pompeo’yu uyardıOrtadoğu’da büyük gerginlik çıkacak! İran Pompeo’yu uyardıİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Mike Pompeo'nun ABD Dışişleri Bakanlığı görevine gelmesinin ardından, Suriye'ye olası bir operasyonu kast ederek ABD'nin "aptalca" bir şey yapmamasını söyledi.
Krizde son nokta! Onlar hedef alınabilirKrizde son nokta! Onlar hedef alınabilirİngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, saldırıyla ilgili tüm kanıtların Rusya'yı gösterdiğini söyledi.
İpler iyice gerildi! Rusya hazırlanıyorİpler iyice gerildi! Rusya hazırlanıyorRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, haftalık basın toplantısında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Son hamle çileden çıkardı! İyice köşeye sıkıştılarSon hamle çileden çıkardı! İyice köşeye sıkıştılarİsrail, 2011’den beri doğalgaz çalışması yapılan ve Rumların “12. Parsel” adını verdikleri bölgedeki faaliyetlerden “ek gelir” payı istedi. Bu durum Rum kesiminde ise 'mantıksız' olarak değerlendirildi.
Kriz büyüyor! Göreve gelir gelmez ABD’ye misillemeKriz büyüyor! Göreve gelir gelmez ABD’ye misillemeAlmanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump'ın vergi politikasını eleştirerek, korumacılığın uluslararası ticarette doğru bir yaklaşım olmadığını ve Trump'ın vergi kararına karşı AB'nin ortak cephe oluşturması gerektiğini söyledi.
Trump'ın yeni danışmanı savaş sinyalini verdiTrump'ın yeni danışmanı savaş sinyalini verdiABD Başkanı Trump'ın yeni ekonomi başdanışmanı Larry Kudlow, Çin'in ABD ve diğer ülkelerden ticaret alanında sert bir yanıtı hak ettiğini söyledi.
  • ABD ve İsrail iş başında! Kadınlar başörtülerini yakıyor15 Mart 2018 Perşembe 11:40
  • Suudi Prens havalimanında intihar etti!15 Mart 2018 Perşembe 10:13
  • Yine aynı algı operasyonu! Mehmetçik’e atılan iftira çöktü15 Mart 2018 Perşembe 09:40
  • Trump savaş kabinesi kuruyor! Sular iyice ısındı15 Mart 2018 Perşembe 08:45
  • ABD'den ilginç çıkış: Acil müdahale edilmeli!15 Mart 2018 Perşembe 07:30
  • ABD'de savaş uçağı denize düştü15 Mart 2018 Perşembe 06:30
  • Yunanistan sokakları yine karıştı14 Mart 2018 Çarşamba 21:11
  • Rusya'dan zehir zemberek açıklama!14 Mart 2018 Çarşamba 20:55
  • İngiltere'den Rusya'yı çıldırtacak karar!14 Mart 2018 Çarşamba 16:40
  • CIA'nın başına karanlıklar prensesi!14 Mart 2018 Çarşamba 15:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri