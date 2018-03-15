Ortadoğu’da büyük gerginlik çıkacak! İran Pompeo’yu uyardı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Mike Pompeo'nun ABD Dışişleri Bakanlığı görevine gelmesinin ardından, Suriye'ye olası bir operasyonu kast ederek ABD'nin "aptalca" bir şey yapmamasını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi’nin açıklamaları, Rex Tillerson’ın ABD Dışişleri Bakanılığı görevinden alınmasının ardından geldi. Kasımi, Beyaz Saray’a Suriye’de daha müdahaleci bir yaklaşım sergilemeden önce dikkatlice düşünmeye davet etti.

Esed rejimine saldırı başlatılacağının işareti

Elif Erdiş'in haberine göre, ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD dış politikasında Trump hükümetindeki diğer görevlilere nazaran daha az atak olarak görülüyordu ve görevden alınmasından sonra bazı dış politika uzmanları Beyaz Saray’ın Suriye hükümet güçlerine karşı yeni bir askeri eylem başlatma hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Uzmanlara göre Trump’ın Tillerson'ın yerine eski CIA Direktörü Mike Pompeo’yu göreve getirmesi, ABD dış politikasının daha saldırgan bir yönde seyredeceğinin göstergesi. Pompeo, Rusya, İran ve Kuzey Kore hakkında sert görüşlere sahip.