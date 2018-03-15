15 Mart 2018 Perşembe28 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:45Güneş 07:10Öğle 13:19İkindi 16:38Akşam 19:17Yatsı 20:36
    • 20°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 117.662 0.06
  • Altın: 165,375 0.06
  • Dolar: 3,8985 0.53
  • Euro: 4,8098 0.29

Savunma yok hücum var! Mete Yarar'dan çok çarpıcı değerlendirmeler

»
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Savunma yok hücum var! Mete Yarar'dan çok çarpıcı değerlendirmeler
Savunma yok hücum var! Mete Yarar'dan çok çarpıcı değerlendirmeler Savunma yok hücum var! Mete Yarar'dan çok çarpıcı değerlendirmeler Savunma yok hücum var! Mete Yarar'dan çok çarpıcı değerlendirmeler

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Türkiye artık savunmada kalmayacak. Özellikle topraklarında teröristlerin atak yapmasını beklemeyecek. Teröristler nerdeyse oraya gidecek ve bu ülke topraklarında artık bir terörist ayağının basmasına izin verilmeyecek" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’ı Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde lise öğrencileriyle buluşturdu. “Zeytindalı Barış Harekatı” konulu seminerde, Mete Yarar Türkiye'nin iç ve dış politikası ve gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yarar, "Türkiye artık savunmada kalmayacak. Özellikle topraklarında teröristlerin atak yapmasını beklemeyecek. Teröristler nerdeyse oraya gidecek ve bu ülke topraklarında artık bir terörist ayağının basmasına izin verilmeyecek" dedi. 

''TÜRKİYE'NİN STRATEJİSİ DEĞİŞTİ''

Türkiye’nin terör stratejisinin değiştiğine dikkat çeken Mete Yarar, “Fırat Kalkanı ile başlayan Zeytindalı ile devam eden önemli bir stratejik değişiklik söz konusu. Türkiye artık savunmada kalmayacak. Özellikle topraklarında teröristlerin atak yapmasını beklemeyecek. Teröristler nerdeyse oraya gidecek ve bu ülke topraklarında artık bir terörist ayağının basmasına izin verilmeyecek. Fırat Kalkanı ile başlayan Zeytindalı ile devam eden önemli bir strateji değişikliği bu. Bir devrim. Daha güvenli bir Türkiye’de yaşıyoruz. Dış politika anlamında da çok önemli değişiklikler yaşıyoruz. Suriye’de ki daha önce masada oturmakta zorlandığımız her türlü masanın değişmez bir kadrosu Türkiye’de sağlanmaya başladı” diye konuştu.

''SURİYELİLER YAVAŞ YAVAŞ GERİ DÖNÜYOR''

Adım adım ilerleyen Suriye stratejisinde Münbiç’in de teröristlerden temizleneceğini vurgulayan Güvenlik Politikaları Uzmanı, “Zeytindalı arkasından Münbiç ve devamı da gelecek Fırat Kalkanı Harekatı’ndan 1 sene geçti. Bu zaman zarfında 140 bin kişi kesin dönüş yaptı. Yerleşim başladı. Buna Münbiç ve İdlib de eklenirse rakamın 1 milyona çıkması bekleniyor ki bu demektir Türkiye’de bulunan yaklaşık 3 milyona yakın mültecinin üçte birinin tekrar geri dönmesi demektir” dedi.

''TÜRKİYE KENDİ GÜVENLİ BÖLGESİNİ OLUŞTURDU''
Mete Yarar, sözlerine şöyle devam etti: 

“Türkiye kendi güvenli bölgesini oluşturmaya başladığı andan itibaren müttefiklerini de belirlemeye başladı. Dünya işbirliği tarihinde yapamıyorsanız yoksunuz, varsanız yapıyorsunuz. Siz yapmak istediğinizde ortaklık yapmak isteyenler sizin yanınıza geliyor. Her ülke müttefiğini kendi belirler, gücüyle. Siz ne kadar güçlüyseniz o kadar mütttefiğiniz var, siz ne kadar güçlüyseniz o kadar dostunuz, ne kadar zayıfsanız o kadar düşmanınız var.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Belediye başkanı itiraf etti! Tosuncuk beni de kandırdıBelediye başkanı itiraf etti! Tosuncuk beni de kandırdıÇiftlik Bank sisteminin çökmesinin en çok zarar verdiği yerlerden biri de Konya’nın Tuzlukçu İlçesi…
Savunma yok hücum var! Mete Yarar'dan çok çarpıcı değerlendirmelerSavunma yok hücum var! Mete Yarar'dan çok çarpıcı değerlendirmelerGüvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
TSK'dan flaş açıklama! Nusaybin'den saldırdırlarTSK'dan flaş açıklama! Nusaybin'den saldırdırlarTSK: "Mardin Nusaybin'de, Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlarla 8 terörist etkisiz hale getirildi."
Abdullah Ağar harita paylaştı! İşte PKK'nın gizlediği Afrin gerçekleriAbdullah Ağar harita paylaştı! İşte PKK'nın gizlediği Afrin gerçekleriAFRİN harekatında büyük kuşatma başlarken son duruma ilişkin haritayı Abdullah Ağar paylaştı. Afrin'de terör örgütü PKK'nın kayıplarını sakladığını açıklayan Abdullah Ağar, TSK'nın ezip geçtiğini anlattı. İşte Afrin haritası ve Abdullah Ağar'ın anlattıkla
Afrin'de PKK tiyatrosu! Bandajlı eşofman, takılmamış serum...Afrin'de PKK tiyatrosu! Bandajlı eşofman, takılmamış serum...TSK'nın Afrin'de gösterdiği performans, bölgedeki terörü bitirme noktasına geldi. Operasyonda başarı elde edemeyen PKK kendini tiyatroya adadı ancak görünüşe göre orada da başarılı olamayacaklar...
Türkiye'den Ermenistan'a PKK resti!Türkiye'den Ermenistan'a PKK resti!Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altında bölgelere PKK terör örgütünün yerleşeceği iddialarına cevap verdi.
  • ODTÜ'lü Profesör rahatsız oldu! "Fasülye değil insan bunlar"15 Mart 2018 Perşembe 13:20
  • İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var15 Mart 2018 Perşembe 13:08
  • Emniyet’te her şeyi itiraf etti! İlk parayı yatıran kişi..15 Mart 2018 Perşembe 12:40
  • Yeni sızma girişimi deşifre oldu15 Mart 2018 Perşembe 11:50
  • Kalın duyurdu! Yüzde 70 tamam15 Mart 2018 Perşembe 11:45
  • YPG'nin silah deposundan çıktı! Ülke ülke listelendi15 Mart 2018 Perşembe 11:20
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gitmiyor15 Mart 2018 Perşembe 10:15
  • ABD'ye soğuk duş! Afrin'de öldürüldü...15 Mart 2018 Perşembe 10:10
  • 'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz' sorusuna ibretlik cevap15 Mart 2018 Perşembe 10:00
  • Sosyal medyayı karıştıran kimlik kartı15 Mart 2018 Perşembe 09:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri