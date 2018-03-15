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TSK'dan flaş açıklama! Nusaybin'den saldırdırlar

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TSK'dan flaş açıklama! Nusaybin'den saldırdırlar
TSK: "Mardin Nusaybin'de, Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlarla 8 terörist etkisiz hale getirildi."
TSK'dan flaş açıklama! Nusaybin'den saldırdırlar TSK'dan flaş açıklama! Nusaybin'den saldırdırlar TSK'dan flaş açıklama! Nusaybin'den saldırdırlar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı. 

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Dicle’de güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, üç adet G-3 piyade tüfeği, bir adet H-K-33 piyade tüfeği, sekiz adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet Biksi makinalı tüfek, dört adet tabanca, sekiz adet el bombası, iki adet telsiz, üç adet RPG-7 R/A mühimmatı, 2.724 adet muhtelif çapta fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. 

NUSAYBİN'DEN SALDIRDILAR

12-14 Mart 2018 tarihleri arasında, Mardin/Nusaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirildi. 

Hakkari/Merkez kırsal alanında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 550 kg patlayıcı madde kullanılarak hazırlanmış bir adet el yapımı patlayıcı, dört adet pil bloğu, 10 adet elektronik devre ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. 
Bitlis/Mutki’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 100 kg amonyum nitrat, bir adet telsiz ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. 

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