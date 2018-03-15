Rusya'dan çok konuşulacak Afrin açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki eylemlerinin Türkiye’nin Afrin’deki harekatını provoke ettiğini söyledi.

Lavrov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmede bulundu.

Lavrov, şunları söyledi:

“Harekatı açıkça ABD’nin Suriye’nin ve Fırat’ın doğusundaki eylemleri provoke etti. Orada teröristlerle mücadelede Kürt güçlerini desteklediler, bunu teröristler oradan çıkartıldıktan sonra dahi yaptılar. Ayrıca Kürtlerle Suriye’nin İran’la olan sınırının tamamını kontrol altına alacaklarını ve güvenli bölge olarak adlandırdıkları bu bölgeyi Kürtlerin koruyacağını söylediler."

'TÜRKİYE'NİN SAKİN SAKİN OTURUP...'

Lavrov açıklamalarına şöyle devam etti:

“Tüm bunlar kesinlikle hiç profesyonelce değildi, cahilceydi. Washington’da bu açıklamaları yapanlar Türkiye'nin sakin sakin oturup olanlara bakacağını düşündüyseler, Ortadoğu ve Suriye’de güç dengelerinin nasıl olduğu hakkında hiçbir bilgileri yok demektir.”