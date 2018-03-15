Belediye başkanı itiraf etti! Tosuncuk beni de kandırdı

7 bin kişinin yaşadığı ilçenin CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa “5 ay önce bize geldiler. 700 milyon liralık yatırım yapacaklarını söylediler. Biz de inandık halk da inandı" dedi.

80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayan Çiftlik Bank sisteminin hafta başında çöktüğü anlaşıldı. Şirketin Ümraniye’deki merkez ofislerinin boşaltılması haberini, kurucu Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçtığı yönündeki haberler izledi.

Dün de, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mehmet Aydın’ın hesabına 1.7 milyon lira aktarılan eşi Sıla Aydın ve şirket yöneticisi Cafer Çolak tutuklandı. Bir tür kar payı vaadi ile sistemin çöküşü en çok Tuzlukçu Belediyesi’ni vurdu.

"BU YATIRIM BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLACAKTI..."



Geçen yıl Aralık ayında yapılan ve çok sayıda kişinin katıldığı törende ilçede 35 bin hayvanın olduğu 700 milyon liralık entegre tesis yatırımı yapılacağı açıklandı. Törende, yapılacak yatırımın önemine işaret eden Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, şunları söyledi:



“5 ay kadar önce bize geldiler. Mehmet Aydın değil şirket yöneticileri geldi. Burada yatırım yapacaklarını söylediler. 2 bin 500 dönümlük yer aldılar. Bu yer için 15 milyon lira ödediler. Biz de belediye olarak, yasalar çerçevesinde gerekli desteği vereceğimizi söyledik. Sonra tanıtım töreni yapıldı. Ben de orada bir konuşma yaptım. Ben, Erbakan Hoca’nın felsefesinden haz eden bir insanım. Biz ülke olarak, ne sanayi devrimini ne tarım devrimini yapamadık. Bunların önemine dikkat çektim konuşmada. Bizim tek derdimiz umutlar boşa gitmesin istedik. Milletin parası heder olmasın istedik. Bu yatırım salt bizim ilçe için değil, bölge için de çok önemli olacaktı.”

"KURU ARAZİ DURUYOR"



Mehmet Aydın ile tören sırasında görüştüğünü kaydeden Akbuğa “Tören sonrası arazide zemin etüdü yapıldı. Şu anda hiçbir faaliyet yok. Kuru arazi duruyor orada. Arazinin etrafına tel örgüsü çekildi” şeklinde konuştu.

"HEPİMİZDE ÇOK BÜYÜK BURUKLUK VAR"



27 yıldır siyasetin içinde olduğunu 1999’dan beri de belediye başkanı olduğunu aktaran Akbuğa, “Ben de çok umutlandım. Yatırım çekeriz dedik. İlçemin önü açılıyor diye düşündük. Bu sayede başka yatırımcılar da gelirdi. Herkes burada yatırım peşinde koşacaktı… Halkta da bende de çok büyük bir burukluk var. Gerçekten çok heyecanlanmıştık.. Çok üzüldüm. Çok umutlanmıştım. Çok değişik hayaller kurmaya başlamıştım. İnsanların temi duyguları ile oynanmaması lazım. Bu durum insanları derinden yaralar. Anadolu’da insanımız, iş bulamadığı için Ankara’ya İstanbul’a gidiyor. Bir çoğu orada perişan oluyor. Sosyal döngü içinde yok olup gidiyor. En çok da bu nedenle üzüldüm” dedi.

"HERKES BENİ ARIYOR"



Akbuğa, Çiftlik Bank sisteminin çökmesi sonrası çok sayıda kişinin kendisini aradığını belirterek “Bunlara ulaşamayınca herkes beni arıyor. Onlarla dertleşiyoruz. ‘Başkanım ulaşabileceğimiz bir sen varsın o yüzden seni arıyoruz” diyorlar.

"İNEKLERİ GÖRÜNCE HEYECANLANDIM"



Çiflik Bank yetkilileri ile son 1 ay öncesine kadar görüştüklerini söyleyen Akbuğa, “Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçtığını da 3-4 gün önce öğrendik. Ondan sonra yöneticilere de ulaşamadık. Telefonlara çıkmamaya başladılar. Ondan sonra olay patladı zaten. Ben bunların, sanal alemde oyun oynattıklarını da sonradan öğrendim. Normal yatırımcı olarak biliyordum. Bursa ve Tekirdağ’daki tesislerine gittik. Bursa’da inekleri filan görünce orada bir heyecan bastı bizi de Bu yatırım bizim oraya da gelecek diye” şeklinde konuştu. Akbuğa açıklanan yatırımın yapılması halinde belediye olarak en az 2.5 milyon liralık ruhsat geliri elde edeceklerini planladıklarını belirterek (gülerek) “Cumhurbaşkanlığı’nın önünde 250 gün yatsam bu parayı alamazdım!. AK Partili başkan da olsam alamam… Ama olmadı işte” dedi.

HÜRRİYET