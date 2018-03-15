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Skandal olaya İBB müdahale etti!

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Skandal olaya İBB müdahale etti!
İstanbul'da bulunan Üsküdar Şeyh Devati Camisi Türbe restorasyonu çalışmaları kapsamında Osmanlı mezarlarının hilti ile kırılması büyük tepki çekti. Mezarları
Skandal olaya İBB müdahale etti! Skandal olaya İBB müdahale etti! Skandal olaya İBB müdahale etti!

Üsküdar'da bulunan Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Osmanlı mezarlarının bir işçi tarafından hilti ile kırılması üzerine vatandaşlar durumu şikayet etti.Vatandaşların yoğun şikayeti üzerine İBB ekipleri ve Üsküdar Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Osmanlı mezarlarının restorasyon çalışmaları kapsamında hilti ile yıkılması görenleri şoke ederken mezarların fotoğraflarını çeken vatandaşlar hilti ile çalışan işçinin tepkisi ile karşılaştı.

İBB Beyaz Masa aracılığı ile kendisine gelen şikayetler üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaparak sürecin yakından takip edildiği ve sonuçlanınca vatandaşların bilgilendirileceği belirtildi.

Üsküdar belediyesi gelen yoğun şikayetler üzerine sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada “Şeyh Mustafa Devati Camii ve Türbesi'nde Büyükşehir Belediyemizin yetkisinde ve uhdesinde restorasyon çalışmaları yapılıyor.İlgili görüntüden haberdarız ve Zabıta ekiplerimiz olay yerindeler.Yetkililere de telefonla bilgi verilmiştir. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.” İfadelerini kullandı.

YENİŞAFAK

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