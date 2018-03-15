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Bakanlıktan sürpriz adım

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Bakanlıktan sürpriz adım
Maliye Bakanlığı’ndan taksilerle ilgili sürpriz bir adım geldi. Ticari plakaların değer artışı kazançlarının Gelir Vergisi'nden (GV) istisna edilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine devam edilen KDV Kanunu tasarısına önerge
Bakanlıktan sürpriz adım Bakanlıktan sürpriz adım Bakanlıktan sürpriz adım

Önergede ilgili madde ile yapılacaklar şu şekilde ifade edildi:

"Yapılan düzenleme ile taksi dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamının, bu plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna edilmesi ve bu suretle bu kazançların değer artışı kazancı olarak vergilendirilmemesi sağlanmaktadır."

İlgili madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine devam edilen "KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na eklendi.

Öte yandan eklenen bir diğer madde ile ilgili plakaların devrine ilişkin işlemlerden alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı alınması öngörüldü.

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