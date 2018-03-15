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Eto'o'ya büyük tepki!

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Eto'o'ya büyük tepki!
Kamerunlu bazı takipçileri, Samuel Eto’o’nun deri renginin son dönemde açılmaya başladığını farketti. Bunu doğrulayan yıldız futbolcu, yaşananların kasıtlı olmadığını belirterek sebebini açıkladı.
Eto'o'ya büyük tepki! Eto'o'ya büyük tepki! Eto'o'ya büyük tepki!

Antalyaspor’dan Konyaspor’a transfer olan Samuel Eto’o ile ilgili son dönemde ilginç bir tartışmanın döndüğü ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun paylaştığı fotoğrafları üzerinden yola çıkan bazı Kamerunlular’ın, futbolcunun deri renginin değişmeye başladığı yönündeki tespitlerini Eto’o’ya ilettikleri görüldü. 
 
Gelişmelere açıklık getirdi 

Kamerunlu oyuncunun deri renginin açılmaya başladığına yönelik vatandaşlarından gelen tespitler üzerine Samuel Eto’o da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden ‘Eto’o derisinin rengini mi değiştiriyor?’, ‘Eto’o neden derisini beyazlatıyor?’ tarzındaki ifadelerle gelen tepkilere verdiği yanıtta, bu yönde bir değişiklik olduğunu kabul etti ancak bunun kasıtlı olmadığını savundu. 
 


‘Deri beyazlatmaya karşıyım’

Konyasporlu futbolcu “Yaklaşık bir sene sürecek bir lazer tedavisi görüyorum. Ve bunun beklenmedik ani etkilerinden biri, her seanstan sonra deri rengimin bir nebze açılması. Ancak neyse ki doğal rengim bir süre sonra tekrar geri geliyor.  Ben deri beyazlatma olayına katiyen karşıyım. İnsanın doğal renginden daha güzel bir şey yok” dedi.  (Milliyet)

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