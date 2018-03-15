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TSK'dan flaş Afrin açıklaması

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TSK'dan flaş Afrin açıklaması
Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'in etrafındaki köyler birer birer temizlenmeye devam ediyor. TSK ve ÖSO, bugün 15 köy ve bir stratejik tepeyi teröristlerden temizledi.
TSK'dan flaş Afrin açıklaması TSK'dan flaş Afrin açıklaması TSK'dan flaş Afrin açıklaması

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'in etrafındaki çember gün geçtikçe daralıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) harekatın 55. gününde Afrin'in Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerini  teröristlerden temizledi.

Daha sonra Korzlu, Çakur, Naz, Zerkanlı ve Balal köylerinin de teröristlerden temizlendiği duyuruldu.

Son olarak da TSK ve ÖSO, Afrin'in Kelanlı, Barakaş, Kovanlı, Çalkama, Çarkatlı ve  Çakanlı köyleri ile 883 rakımlı tepeyi teröristlerden temizledi.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer  Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmış oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3524 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün itibarıyla 54. gün geride kalırken Afrin çevresine yönelik kuşatma da daralmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün Afrin merkez ve beldelerine bağlı sekiz köy ile iki kritik noktayı daha teröristlerden arındırdı. Afrin’i gören  tepelere üs kurularak zırhlı birlikler yerleştirildi. Hâkim tepelerdeki tanklarla obüslerin namluları da Afrin’e döndü. Afrin ve çevresinde yaşayan sivillerin tüm tehlikeleri göze alarak güvenli noktalara çıkışı da devem ediyor. 

 

TSK ve ÖSO, dün Afrin’in ilçe merkezine bağlı Göz, Yukarı Kaferdel, Marratah ve Şadir köyleri, güneybatıda Cinderes beldesine bağlı Çolağan ve Kuran köyleri, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Kori Gul köyü ile Mabatli beldesine bağlı Şatiyan köyünü YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtardı. Operasyonlarda 684 ve 717 rakamlı tepeler de terör örgütünden temizlendi.

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