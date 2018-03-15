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Kriz derinleşiyor! ABD'den flaş Rusya kararı

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Kriz derinleşiyor! ABD'den flaş Rusya kararı
ABD yönetimi, 2016 başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'nın 5 kurumu ile 19 vatandaşına yeni yaptırımlar getirdi.
Kriz derinleşiyor! ABD'den flaş Rusya kararı Kriz derinleşiyor! ABD'den flaş Rusya kararı Kriz derinleşiyor! ABD'den flaş Rusya kararı

ABD Hazine Bakanlığı, seçimlere yönelik yapılan siber saldırılar nedeniyle Rusya’ya karşı yeni yaptırım kararı aldı. 

ABD Hazine Bakanlığı, 2016 seçimlerinde yapılan siber saldırı nedeniyle 19 Rus vatandaşı ile 5 kurum ve kuruluşa yönelik yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında, Donald Trump yönetiminin ABD seçimlerine müdahale etme girişimleri de dahil olmak üzere tüm kötü niyetli Rus siber faaliyetlerine karşı tedbir aldığını söyledi. Mnuchin, Rus hükümet yetkililerine de karşı da ilave yaptırımlar getirilmesinin planlandığını söyledi. 

ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılarla müdahale ettiğini ileri sürüyor. Rusya ise, seçimlere karıştığı iddialarını reddediyor. 

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