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Suudi Arabistan'dan olay İran açıklaması!

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Suudi Arabistan'dan İran'a yönelik çok sert açıklama geldi. Prens Selman, "İran nükleer bomba geliştirmesi halinde, biz de en kısa sürede aynısını yapacağız" dedi.
Suudi Arabistan'dan olay İran açıklaması!
Suudi Arabistan'dan olay İran açıklaması! Suudi Arabistan'dan olay İran açıklaması! Suudi Arabistan'dan olay İran açıklaması!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, CBS televiyzonuna bir röportaj verdi.

Tamamı hafta sonu yayınlanacak olan röportajın yayınlanan kısmında Veliaht Prens, İran'ın geliştirmesi durumunda Suudi Arabistan'ın da nükleer bomba geliştireceğini söyledi.

Muhammed bin Selman, "Suudi Arabistan herhangi bir nükleer bombaya sahip olmak istemiyor. Ancak hiç şüphesiz, İran nükleer silah geliştirirse biz de en hızlı şekilde geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Ortadoğu'da çekişme içinde olan iki ülke, sıcak çatışmanın olduğu Yemen gibi ülkelerde rakip grupları destekleyerek birbirleriyle dolaylı savaş halinde.

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