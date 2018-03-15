15 Mart 2018 Perşembe28 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:45Güneş 07:10Öğle 13:19İkindi 16:38Akşam 19:17Yatsı 20:36
    • 15°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 117.202 -0.33
  • Altın: 164,846 -0.26
  • Dolar: 3,8974 0.51
  • Euro: 4,7997 0.08

'ABD, ayrı bir devlet kurmaya hazırlanıyor'

»
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ayrı bir devlet kurmaya hazırlandığını ileri sürdü.
'ABD, ayrı bir devlet kurmaya hazırlanıyor'
'ABD, ayrı bir devlet kurmaya hazırlanıyor' 'ABD, ayrı bir devlet kurmaya hazırlanıyor' 'ABD, ayrı bir devlet kurmaya hazırlanıyor'

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bulunan ofisinde uluslararası yetkililerle bir araya gelen Ureykat, salı günü Beyaz Saray'da düzenlenen ve İsrail'le birlikte çok sayıda Arap ülkesinden de temsilcinin katıldığı "Gazze'deki insanlık krizi" başlıklı toplantıyı eleştiren açıklamalarda bulundu.

Ureykat, Filistin yönetiminin boykot ettiği toplantıya ilişkin olarak, "ABD'nin Gazze'deki duruma yaklaşımı, Gazze Şeridi'nden işgal (İsrail) otoritesinin sorumluluğunu başka bir kimseye devretmek için bir girişimden başka bir şey değildir." dedi.

'GAZZE'DE AYRI BİR DEVLET KURMAK İSTİYOR'

 

Söz konusu toplantının, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa çözüm için "yüzyılın anlaşması" adı altında öne sürdüğü projenin bir parçası olduğunu vurgulayan Ureykat, "Bu durum, müzakere masasından Filistinli mülteciler ve Kudüs dosyalarını kaldırmayı, Gazze'yi Batı Şeria'dan koparmayı ve 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümü yok etmeyi hedefleyen Başkan Trump'ın projesinin bir parçası olarak Gazze'de ayrı bir devlet kurma hazırlığıdır." ifadelerini kullandı.

Ureykat, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması ile Batı Şeria ve Gazze arasındaki coğrafi parçalanmışlığın sonlandırılmasının Gazze'deki sorunların çözümünün en kısa yolu olacağına dikkati çekerek, "Gazze'deki insani durumun çözümü, İsrail'in havadan, karadan ve denizden uyguladığı ablukayı sonlandırması, ulusal birliğin sağlanması ve parçalanmışlığa neden olan engellerin kaldırılmasıyla olur." diye konuştu.

Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt önceki gün önce yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıya Bahreyn, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 7 Arap ülkesinden temsilcilerin yanı sıra İsrail, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre, İngiltere, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu Dörtlüsü komitesi ofisi ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan temsilcilerin katıldığını bildirmişti.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Mecdelani, Gazze'deki ekonomik durumu görüşmek üzere düzenlenen Beyaz Saray'daki toplantıya ilişkin daveti, "Gazze krizi ekonomik değil siyasi çözüm gerektiriyor." diyerek reddettiklerini açıklamıştı.

ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" projesi

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor. Mısır ise bu tür iddiaları yalanlıyor. 

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması ve Yahudi yerleşim yerlerinin yüzde 10'unun ilhakı gibi Filistinliler için ağır şartlar taşıyan plan Filistinli taraflarca benimsenmemişti.

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat daha önce, ABD'nin İsrail ve Filistinlilere sunmayı planladığı ifade edilen "yüzyılın anlaşması"nın ana hatlarıyla ortaya konulduğu 13 maddelik bir "siyasi rapor" hazırlamıştı.

Raporda, anlaşmanın ilk maddesinin, "Kudüs'ün İsrail başkenti olarak tanınması ve Washington Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" olduğunu kaydeden Ureykat, ikinci maddenin ise Trump yönetiminin Filistin devleti için 1967 sınırlarında, Kudüs'ün dış mahallelerinde (yaklaşık 6 kilometre dışında) bir başkent ihdas etmesi olduğunu belirtmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fransa'da Suudi Prenses için yakalama kararı!Fransa'da Suudi Prenses için yakalama kararı!Fransa'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kızkardeşi Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı.
ABD'de üst geçit çöktü: Çok sayıda yaralı var!ABD'de üst geçit çöktü: Çok sayıda yaralı var!ABD’nin Florida eyaletindeki bir üstgeçidin çöktüğü birçok kişinin yaralandığı belirtildi.
'ABD, ayrı bir devlet kurmaya hazırlanıyor''ABD, ayrı bir devlet kurmaya hazırlanıyor'Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ayrı bir devlet kurmaya hazırlandığını ileri sürdü.
Türkiye'nin ateş gücüne karşı koyamazlar!Türkiye'nin ateş gücüne karşı koyamazlar!CNN canlı yayınında Afrin hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıck Francona, YPG'li teröristlerin Türkiye'nin gücüne karşı koyamayacağını söyledi.
Suudi Arabistan'dan olay İran açıklaması!Suudi Arabistan'dan olay İran açıklaması!Suudi Arabistan'dan İran'a yönelik çok sert açıklama geldi. Prens Selman, "İran nükleer bomba geliştirmesi halinde, biz de en kısa sürede aynısını yapacağız" dedi.
Kriz derinleşiyor! ABD'den flaş Rusya kararıKriz derinleşiyor! ABD'den flaş Rusya kararıABD yönetimi, 2016 başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'nın 5 kurumu ile 19 vatandaşına yeni yaptırımlar getirdi.
  • Rusya'dan çok konuşulacak Afrin açıklaması15 Mart 2018 Perşembe 17:20
  • PKK'dan Afrin infazı!15 Mart 2018 Perşembe 15:21
  • Ortadoğu’da büyük gerginlik çıkacak! İran Pompeo’yu uyardı15 Mart 2018 Perşembe 14:00
  • Krizde son nokta! Onlar hedef alınabilir15 Mart 2018 Perşembe 13:06
  • İpler iyice gerildi! Rusya hazırlanıyor15 Mart 2018 Perşembe 13:00
  • Son hamle çileden çıkardı! İyice köşeye sıkıştılar15 Mart 2018 Perşembe 12:20
  • Kriz büyüyor! Göreve gelir gelmez ABD’ye misilleme15 Mart 2018 Perşembe 12:00
  • Trump'ın yeni danışmanı savaş sinyalini verdi15 Mart 2018 Perşembe 11:49
  • ABD ve İsrail iş başında! Kadınlar başörtülerini yakıyor15 Mart 2018 Perşembe 11:40
  • Suudi Prens havalimanında intihar etti!15 Mart 2018 Perşembe 10:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri