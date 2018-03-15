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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

ERDOĞAN'DAN MERKEL'E TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da federal hükümetin resmen göreve başlaması ve şansölyelik görevini yeniden üstlenmesi vesileyesiyle Merkel'e tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

MÜLTECİLER KONUSU

İki lider, Türkiye ve Almanya arasındaki diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını yinelediler, yasa dışı göçle mücadele ve mülteciler konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret ettiler.

VARNA ZİRVESİ

Terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede, 26 Mart’ta Varna'da gerçekleştirilecek olan AB Liderler Zirvesi'nin önemi üzerinde duruldu.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarıyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

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