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Lüks villaya operasyon: Piyasa değeri 500 bin lira

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Lüks villaya operasyon: Piyasa değeri 500 bin lira
Büyükçekmece'de bir villaya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan 1500 litre sahte içki ele geçirildi. Villayı imalathaneye çeviren 3 şüpheli firar etti.
Lüks villaya operasyon: Piyasa değeri 500 bin lira Lüks villaya operasyon: Piyasa değeri 500 bin lira Lüks villaya operasyon: Piyasa değeri 500 bin lira

Kumburgaz'da bulunan lüks bir villada sahte içki üretildiği ihbarını alan Kaçakçılık Şube Müdürlüğü polisleri, akşam saatlerinde buraya operasyon düzenledi. Kapının kilitli olması üzerine ev sahibine haberverildi. 

İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Ekipler, villanın içinde 500 şişe doldurulmuş sahte içki, bidonlarda doluma hazır yaklaşık bin litre alkol ve içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Öte yandan villanın içinde boş şişeler, dolum makinesi ve bandrol da ele geçirildi.

Polis, villada imalathane kuran 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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