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Fransa'da Suudi Prenses için yakalama kararı!

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Fransa'da Suudi Prenses için yakalama kararı!
Fransa'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kızkardeşi Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Fransa'da Suudi Prenses için yakalama kararı! Fransa'da Suudi Prenses için yakalama kararı! Fransa'da Suudi Prenses için yakalama kararı!

"Le Point" dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Prenses Hussat hakkında, Paris'teki apartman dairesine çağrılan bir tamirci ile yaşanan gerginlik nedeniyle yakalama emri çıkarıldığı belirtildi.

ÇAĞIRDIKLARI TAMİRCİ DAİRENİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

 

Habere göre, geçen yıl eylül ayında Prenses Hussat'ın Paris'in Foch Bulvarı'ndaki dairesine çağrılan tamircinin, dairenin fotoğraflarını çektiği fark edildi.

TAMİRCİYİ YERE YATIRIP DÖVDÜLER, SAATLERCE SORGULADILAR

Prenses Hussat ve yakın korumasının müdahale ettiği tamircinin, basın organlarına satmak için dairenin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle yere yatırılarak dövüldüğü, saatlerce sorgulandığı, malzemelerine el konulduğu ileri sürüldü.

PRENSES HAKKINDA YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI

Aralık ayı başında Prenses Hussat'ın koruması hakkında adli soruşturma açıldığı belirtilen haberde, Prenses Hussat hakkında da Paris savcılığı tarafından yakalama emri çıkarıldığı kaydedildi.

Ocak ayında da Suudi Arabistan kraliyet ailesi mensubu 43 yaşındaki Uhud bint Halid el Suud, Champs-Elysees (Şanzelize) Caddesi'ndeki bir otele zorla girmek ve görevli bekçiyi tokatlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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