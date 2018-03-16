ABD Dışişleri'nden Münbiç açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Münbiç konusunda henüz bir anlaşma olmadığını, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert,Türkiye ile Münbiç hakkında bir anlaşmaya varılıp varılmadığıyla ilgili bir soruya, "Münbiç konusunda henüz anlaşma yok. Türklerle Menbiç görüşmelerimiz sürüyor" dedi.