AA'nın haberine göre; ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğünü duyurdu.
16 Mart 2018 Cuma29 C.Ahir 1439
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ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü
ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğünü duyurdu.
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