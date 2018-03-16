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Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırcı bulaşıkçıymış

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Çiftlik Bank’ı kurarak yüz binlerce kişiyi dolandıran ve kaçan Mehmet Aydın’ın eski eşi Sıla Soysal, sistemin detaylarını anlattı.
Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırcı bulaşıkçıymış
Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırcı bulaşıkçıymış Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırcı bulaşıkçıymış Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırcı bulaşıkçıymış

Aydın’ın eski eşi Sıla Soysal, sistemin detaylarını anlattı: “İlk parayı 16 yaşındaki bir çocuk yatırdı. Başlangıçta paraları günübirlik yiyordu. Sistem sonradan katılanın parasını eskiden katılana vermek şeklinde oluyordu” dedi.

İnternet üzerinden yüksek kâr vaadiyle sanal hayvan sattığı “Çiftlik Bank”ı kuran 25 yaşındaki Mehmet Aydın, 80 bin kişiden topladığı 511 milyon TL ile sırra kadem bastı. Yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ve milyonlarca TL para topladıktan sonra kayıplara karışan Aydın ve Çiftlik Bank hakkında Geyve ve İnegöl Cumhuriyet başsavcılıklarının başlattığı soruşturma sürüyor.

Geyve’deki soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu üyesi Cafer Çolak (35) ve teslim olan şirketin sahibinin eski eşi Sıla Soysal, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan önceki gün tutuklandı. Aydın’a ait şirket, tesis ve hayvanlara tedbir konulurken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hamza T. adlı bir kişi daha tutuklandı.

PARALARI GÜNLÜK HARCIYORDU

Aydın’ın eski eşinin ifadesinde saadet zincirine ilişkin bütün detayları anlattığı ortaya çıktı. Tanıştıkları dönemde eşinin maddi durumunun iyi olmadığını belirten Soysal’ın şunları dediği öğrenildi:

“2016 yılında bir yazılım programlayıcısı arkadaşıyla Çiftlik Bank’ı kurdular. Kurduğu kişiyi tanımıyorum. Bildiğim kadarıyla ilk andan itibaren çok sayıda kişi yatırım yapmaya başlamış hatta ilk yatırımı 16 yaşında olan bir çocuğun 4 bin TL olarak yaptığını söylemişti. Bir şirket olmadığı için paralar Mehmet’in şahsi hesabına yatıyordu. Sonra birdenbire günlük 30 bin TL’ye yakın yatırım yapıldığına ben de şahit oldum.

Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre eşinin gelen paraları günlük olarak harcadığını anlatan Soysal, devamında da şu bilgileri verdi:

“2 ay boyunca da böyle sürdü. Sanal olarak alınan hayvanların gerçekten alınacağı söyleniyordu ancak ortada bir çiftlik ya da hayvan yoktu. Bursa’da kiraladığı ofis ve dükkânda işlerini yürütüyor, fason yaptırdığı sucukları ya da satın aldığı yumurtaları şarküteri bölümünde kendi üretimi (Çiftlik Bank) olarak satıyordu. Oyunculara da bu arada para veriyordu. Ancak bu sistem sonradan katılanın parasını eskiden katılana vermek şeklinde oluyordu. Sistem bu şekilde işliyordu. Kendisinin şahsi hesaplarım üzerinden para kaçırdığı konusunda bilgim yok.”

‘PARALARI EZİYOR MUSUN?’

Mehmet Aydın, bir kişinin sosyal medyadan yönelttiği “Paraları eziyor musun? Gerçekten sövmeyeceğim, hakkını veriyorsan helal olsun” sorusuna bir video ile cevap verdi. Aydın, 100’lük banknotlar halindeki dolar destelerini çekmeceyi açıp kapatarak gösterdi. Ardından kolundaki altın saati de kameraya yaklaştırdı. Bu video üzerine Aydın’a tepkiler daha da arttı.

BULAŞIKÇILIKTAN 40 MİLYON TL’LİK MAVİ YUMURTAYA

80 bine yakın kişiden 511 milyon TL toplayan Mehmet Aydın’ın, eşinin hesabına 1.7 milyon TL aktardığı ve Uruguay’a kaçtığı ileri sürülmüştü. Sakarya’nın Taraklı İlçesi’nde yaklaşık 4 ay önce Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisleri’nin açılışında konuşan Aydın, dünyanın en yüksek besin değerine sahip ve en büyük yumurta damızlık tesisini Sakarya’da açtıklarını belirterek, tesiste yıllık 40 milyon mavi yumurta üretimi hedeflediklerini ve Türkiye ekonomisine yıllık 5.4 milyar TL katkıda bulunacaklarını söylemişti.

Aydın’ın daha önce, Bursa’da, Yusuf Sabahyıldızı’nın sahibi olduğu Kat3 Malt Night ile konser salonu Bursa Suare’nin ortak mutfağında bulaşıkçılık yaptığı öne sürüldü. Aydın’ın bu işe Ekim 2013’te başlayıp aynı yıl aralık ayında ayrıldığını söyleyen işyeri sahibi Yusuf Sabahyıldızı, şunları anlattı:

“Çok gariban bir çocuktu. Temiz ve güler yüzlüydü. İlk başladığında çorabının üzerine giydiği terliklerle işe gelip gidiyordu. Çok üzüldük, yardım ettik. Kaldığı evin kirasını da çalışan arkadaşları aralarında topladığı para ile ödedi. İçine kapanık gariban bir insanın böyle bir dolandırıcılık olayına girmesine akıl sır erdiremiyorum.”

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