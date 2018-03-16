Mete Yarar: Türkiye haritasını değiştireceklerdi

Yarar, “Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı, o sırada silahlandırılmış 35 bine yakın terörist tünellerden Türkiye’ye sıçrayacaktı. Darbecilerin hiçbiri bunlarla mücadele etmeyecekti. Gelinen noktada Hatay, Gaziantep, Kilis ve daha sonrası birçok yer haritamızda olmayacaktı” dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Mete Yarar, Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendirdi. Bu operasyonun bir sürpriz olmadığını vurgulayan Yarar, “Bana bir tek Afrin operasyonu ile ilgili ‘ne kadar sürecek’ diye sormayın. Bu işin sonu mutlaka zaferdir. Burada başka bir şey olma ihtimali yok. Bana sadece zaman sormayın. Harekat yavaş gidiyor gibi gözükse de, arazinin vermiş olduğu zorluklar var. İlk girdiğimizin üçüncü gününde müthiş bir yağmur ve sis vardı. Bundan dolayı alanda ilerlemekte sıkıntı yaşadık” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dağlardaki bütün tünelleri alarak ilerlemek zorunda olduğunu anlatan Yarar, “Bunlar tepede, biz yukarı doğru çıkıyoruz. Bir devlet değil bunlar, bu kadar paranın nereden geldiği düşünmeye devam edin. 2 metrelik kalın bir beton, yüksekliği bir buçuk metre, tamamen kafes sistemi dediğimiz bir şekilde yapılmış. Böyle bir tünelin, 100 kilometre uzunluğundaki yerin maliyeti ne kadardır?” diye konuştu

“Bu tüneller sadece Türkiye’ye karşı savunmak için mi yapılmıştır? Hayır. Türkiye’ye saldırmak için yapıldı” diyerek sözlerini sürdüren Yarar, “Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı, o sırada silahlandırılmış 35 bine yakın terörist tünellerden Türkiye’ye sıçrayacaktı. Darbecilerin hiçbiri bunlarla mücadele etmeyecekti. Gelinen noktada Hatay, Gaziantep, Kilis ve daha sonrası birçok yer haritamızda olmayacaktı. Hep soruyorlar ‘biz neden Afrin’deyiz’ diye. Asıl Afrin bize barikatlar döneminde geldi, Beşiktaş’ta 40 tane polisimizi şehit ederken geldi, Ankara’da Genelkurmay önündeki bomba patlatılırken geldi, ama hep geldi. Biz Afrin’e gitmedik. Afrin önce bize geldi” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, “Türkiye 30 yıldır terör belası ile uğraşıyor. 15 Temmuz işgal girişimi ile birlikte ayyuka çıkmış oldu. Bununla birlikte de insanımız kenetlenerek, tek yumruk oldu. Soğuk savaş dönemi geçti, şimdi farklı bir yere geldik. Artık bütün dünya Türkiye’yi izliyor. Türkiye’yi izliyor, ama algı nasıl isteniyorsa öyle veriliyor. Avrupa Birliği bizim 60 yıldır hedefimiz olan bir politikadır. Hangi Avrupa şehrine gitsem PKK ve yandaşları gösteri yapıyor. Her şehirde gördüm, Nice’de yine gördüm. Stratejik ortak diyorsun, ortaklığı yok. Teröristleri destekleyerek ülkemize karşı savaştırıyor” dedi.