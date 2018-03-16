ÖSO’nun en tepe ismi açıkladı! Bir haftaya tamam

Mehmetçik ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Genelkurmay Başkanı Adnan Ahmet, PYD/PKK’ya ağır darbe vurulduğunu söyledi. Adnan Ahmet, “Bir haftaya kalmaz inşallah kenti tamamen temizleyeceğiz” dedi.

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Cevat Hattap ile ÖSO Genelkurmay Başkanı Ahmet, Afrin’e 700 metre mesafedeki cephe hattında Star’a konuştu. Cephe noktalarını teftiş eden Hattap ile Adnan terör örgütünün başvurduğu yeni stratejileri ve operasyonun son aşmasını anlattılar. Adnan Ahmet, terör örgütünün ayakta durmakta zorlandığını belirterek, “PYD/PKK o yüzden stratejisini siviller üzerinden yürütüyor. Çok büyük kayıplar veren terör örgütü bizi durdurabilmek için sivilleri kullanırken öbür yandan da dünyaya ‘siviller zarar görüyor’ yalanını yayıyor. Sivillerin mallarına ve paralarına el koyuyorlar öldürmekle tehdit ediyorlar ve direnenleri öldürüyorlar” dişye konuştu.

KALLEŞ TUZAKLAR

Harita üzerinde harekatın geldiği son aşamayı anlatan Ahmet, şu bilgileri verdi: “Şuan Afrin’in neredeyse dört tarafını kuşattık. Kırsaldaki köylerini büyük çoğunu temizledik diğer köylerde de operasyonlarımız sürüyor. Bir haftaya kalmaz inşallah kenti tamamen temizleyeceğiz. PYD/PKK kaçtıkları yerlerde geride ölüm kusan tuzaklar bırakıyor. Bu tuzakların hedefi sadece biz değiliz orada kalan veya gelebilecek her canlı hedeftir. En olmadık yerlerde bile el yapımı bombalar tespit ediyoruz. Ama tüm çabaları boşuna.”

HER AİLEDEN İKİ REHİNE ALIYOR

Başbakan Cevat Hattab da Afrin’in temizlenmesi için son aşamada olduklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin desteğiyle epey mesafe kat ettik. Araplar ile Kürtler burada kardeştir. Örgüt Afrin’de sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştı. Ancak Afrin halkı buna direniyor ve kentten çıkmak istiyor. Teröristler ise şimdi kenti terk etmek isteyen her aileden iki kişiyi alıkoyuyor. Her aileden bir erkeği silâh altına alıp cepheye gönderiyor. Bu kişinin kaçmaması içinde bir kadını rehin alıp diğerlerinin gitmesine izin veriyor. Çok ahlaksızca bir yönteme başvuruyorlar. Buna rağmen başaramayacaklar. ”

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