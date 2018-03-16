16 Mart 2018 Cuma29 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:43Güneş 07:08Öğle 13:19İkindi 16:38Akşam 19:18Yatsı 20:37
    • 16°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 117.202 -0.33
  • Altın: 164,985 -0.17
  • Dolar: 3,8945 0.43
  • Euro: 4,7967 0.02

ÖSO’nun en tepe ismi açıkladı! Bir haftaya tamam

»
Mehmetçik ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Genelkurmay Başkanı Adnan Ahmet, PYD/PKK’ya ağır darbe vurulduğunu söyledi. Adnan Ahmet, “Bir haftaya kalmaz inşallah kenti tamamen temizleyeceğiz” dedi.
ÖSO’nun en tepe ismi açıkladı! Bir haftaya tamam
ÖSO’nun en tepe ismi açıkladı! Bir haftaya tamam ÖSO’nun en tepe ismi açıkladı! Bir haftaya tamam ÖSO’nun en tepe ismi açıkladı! Bir haftaya tamam

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Cevat Hattap ile ÖSO Genelkurmay Başkanı Ahmet, Afrin’e 700 metre mesafedeki cephe hattında Star’a konuştu. Cephe noktalarını teftiş eden Hattap ile Adnan terör örgütünün başvurduğu yeni stratejileri ve operasyonun son aşmasını anlattılar. Adnan Ahmet, terör örgütünün ayakta durmakta zorlandığını belirterek, “PYD/PKK o yüzden stratejisini siviller üzerinden yürütüyor. Çok büyük kayıplar veren terör örgütü bizi durdurabilmek için sivilleri kullanırken öbür yandan da dünyaya ‘siviller zarar görüyor’ yalanını yayıyor. Sivillerin mallarına ve paralarına el koyuyorlar öldürmekle tehdit ediyorlar ve direnenleri öldürüyorlar” dişye konuştu.

KALLEŞ TUZAKLAR

Harita üzerinde harekatın geldiği son aşamayı anlatan Ahmet, şu bilgileri verdi: “Şuan Afrin’in neredeyse dört tarafını kuşattık. Kırsaldaki köylerini büyük çoğunu temizledik diğer köylerde de operasyonlarımız sürüyor. Bir haftaya kalmaz inşallah kenti tamamen temizleyeceğiz. PYD/PKK kaçtıkları yerlerde geride ölüm kusan tuzaklar bırakıyor. Bu tuzakların hedefi sadece biz değiliz orada kalan veya gelebilecek her canlı hedeftir. En olmadık yerlerde bile el yapımı bombalar tespit ediyoruz. Ama tüm çabaları boşuna.”

HER AİLEDEN İKİ REHİNE ALIYOR 

Başbakan Cevat Hattab da Afrin’in temizlenmesi için son aşamada olduklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin desteğiyle epey mesafe kat ettik. Araplar ile Kürtler burada kardeştir. Örgüt Afrin’de sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştı. Ancak Afrin halkı buna direniyor ve kentten çıkmak istiyor. Teröristler ise şimdi kenti terk etmek isteyen her aileden iki kişiyi alıkoyuyor. Her aileden bir erkeği silâh altına alıp cepheye gönderiyor. Bu kişinin kaçmaması içinde bir kadını rehin alıp diğerlerinin gitmesine izin veriyor. Çok ahlaksızca bir yönteme başvuruyorlar. Buna rağmen başaramayacaklar. ”  

Star

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Utancın fotoğrafı! Valize sığmayan ‘İnsanlık!’Utancın fotoğrafı! Valize sığmayan ‘İnsanlık!’Suriye ordusunun bölgeye yönelik hava ve kara harekatı devam ederken Doğu Guta'da, Hamuriye ve diğer çatışma bölgelerini terk eden sivillerin sayısının 12 bin geçtiği belirtiliyor.
ÖSO’nun en tepe ismi açıkladı! Bir haftaya tamamÖSO’nun en tepe ismi açıkladı! Bir haftaya tamamMehmetçik ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Genelkurmay Başkanı Adnan Ahmet, PYD/PKK’ya ağır darbe vurulduğunu söyledi. Adnan Ahmet, “Bir haftaya kalmaz inşallah kenti tamamen temizleyeceğiz” dedi.
Prensese şok suçlama: Ayağını öptürüp...Prensese şok suçlama: Ayağını öptürüp...Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı ve son günlerde gücünü pekiştiren Veliaht Prens Muhammed'in kız kardeşi Prenses Hassa bint Salman'ın Paris'teki dairesinde çalışan bir işçiyi korumalarına dövdürdüğü ve ardından ayağını öptürdüğü iddia edildi.
ABD askerlerini taşıyan helikopter düştüABD askerlerini taşıyan helikopter düştüABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğünü duyurdu.
ABD Dışişleri'nden Münbiç açıklamasıABD Dışişleri'nden Münbiç açıklamasıABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Münbiç konusunda henüz bir anlaşma olmadığını, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
ABD'den YPG açıklaması! Sevkiyat yaptıkABD'den YPG açıklaması! Sevkiyat yaptıkABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin bazı unsurlarının, Fırat Vadisi'nin güneyinden çekilip Afrin'e gitmesi üzerine ABD'nin Suriye'nin güneyindeki cepheleri ve Menbiç'e takviye yaptığını söyledi.
  • Trump'ın yalanı ortaya çıktı16 Mart 2018 Cuma 06:50
  • 4 ülkeden Rusya'ya karşı ortak bildiri!16 Mart 2018 Cuma 06:30
  • Fransa'da Suudi Prenses için yakalama kararı!15 Mart 2018 Perşembe 22:48
  • ABD'de üst geçit çöktü: Çok sayıda yaralı var!15 Mart 2018 Perşembe 22:47
  • 'ABD, ayrı bir devlet kurmaya hazırlanıyor'15 Mart 2018 Perşembe 22:31
  • Türkiye'nin ateş gücüne karşı koyamazlar!15 Mart 2018 Perşembe 21:55
  • Suudi Arabistan'dan olay İran açıklaması!15 Mart 2018 Perşembe 21:20
  • Kriz derinleşiyor! ABD'den flaş Rusya kararı15 Mart 2018 Perşembe 18:37
  • Rusya'dan çok konuşulacak Afrin açıklaması15 Mart 2018 Perşembe 17:20
  • PKK'dan Afrin infazı!15 Mart 2018 Perşembe 15:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri