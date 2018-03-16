Utancın fotoğrafı! Valize sığmayan ‘İnsanlık!’

Suriye ordusunun bölgeye yönelik hava ve kara harekatı devam ederken Doğu Guta'da, Hamuriye ve diğer çatışma bölgelerini terk eden sivillerin sayısının 12 bin geçtiği belirtiliyor.

Suriye'de ordunun kara harekatı başlattıktan sonra bazı bölgelerinde ilerlediği, rejim karşıtlarının kontrolündeki Doğu Guta'dan yüzlerce sivilin tahliye edildiği bildirildi.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı sivil grupların Hamuriye kasabasından yanlarında taşıyabildikleri eşyaları olduğu halde yaya olarak ayrılarak kasabanın, hükümet güçlerinin kontrolündeki, saldırı altında olmayan bölgesine tahliyeleri, yayınlandı.

BAVULLA HAYATA YOLCULUK

Tahliye sırasında zor şartlarda bir baba çocuğunu bavul içinde taşımak zorunda kaldı.

DUĞU GUTA'DA VEFAT EDEN BİR KIZIN CEBİNDEN ÇIKAN MEKTUP

Doğu Guta'da vefat eden küçük bir kızın cebinden çıkan mektup dramın boyutlarını gözler önüne serdi. Mektupta "Anneciğim,babacığım,kardeşlerim. Sizi her şeyden daha çok seviyorum. Ancak Allah ve Rasulü (SAV)'i daha çok seviyorum. Eğer öldüysem üzgünüm,uzun süre yokluğum için affedin. Elveda. İnşallah cennette görüşürüz”yazıyordu.