Utancın fotoğrafı! Valize sığmayan ‘İnsanlık!’

Suriye'de ordunun kara harekatı başlattıktan sonra bazı bölgelerinde ilerlediği, rejim karşıtlarının kontrolündeki Doğu Guta'dan yüzlerce sivilin tahliye edildiği bildirildi.
Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı sivil grupların Hamuriye kasabasından yanlarında taşıyabildikleri eşyaları olduğu halde yaya olarak ayrılarak kasabanın, hükümet güçlerinin kontrolündeki, saldırı altında olmayan bölgesine tahliyeleri, yayınlandı.
BAVULLA HAYATA YOLCULUK
Tahliye sırasında zor şartlarda bir baba çocuğunu bavul içinde taşımak zorunda kaldı.
DUĞU GUTA'DA VEFAT EDEN BİR KIZIN CEBİNDEN ÇIKAN MEKTUP
Doğu Guta'da vefat eden küçük bir kızın cebinden çıkan mektup dramın boyutlarını gözler önüne serdi. Mektupta "Anneciğim,babacığım,kardeşlerim. Sizi her şeyden daha çok seviyorum. Ancak Allah ve Rasulü (SAV)'i daha çok seviyorum. Eğer öldüysem üzgünüm,uzun süre yokluğum için affedin. Elveda. İnşallah cennette görüşürüz”yazıyordu.