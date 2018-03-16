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Türkiye-Rusya-İran bir araya geldi! Canlı yayında gergin anlar

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Astana'daki Suriye zirvesinde, provakatif sorular soran bir gazeteciyi tersleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Sorularınıza bakınca FETÖ'cü gördüm sizi. Cevap vermeyeceğim" dedi.
Türkiye-Rusya-İran bir araya geldi! Canlı yayında gergin anlar
Türkiye-Rusya-İran bir araya geldi! Canlı yayında gergin anlar Türkiye-Rusya-İran bir araya geldi! Canlı yayında gergin anlar Türkiye-Rusya-İran bir araya geldi! Canlı yayında gergin anlar

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıdan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif beraber ortak basın toplantısı düzenledi.

BAKAN'I KIZDIRAN SORU: FETÖ AĞZINA CEVAP VERMEM

Toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Çavuşoğlu, yerel gazeteci olduğunu iddia eden bir isimden gelen "Afrin operasyonu Suriye'nin toprak bütünlüğüne saldırı değil mi. İsviçre'de iki bürokratın kaçırılmasında etkiniz var mı" sorusu üzerine sinirlendi. Kulaklığını çıkaran Bakan Çavuşoğlu verdiği cevapta "Kim olduğunuzu bilmiyorum ama sorduğunuz soruda sizi FETÖ'cü gibi gördüm. Bu ağza cevap verme gereği duymam. Biz Afrin konusunda gerekli açıklamaları yaptık." ifadelerini kullandı

ÇAVUŞOĞLU'NDAN SİVİL VURGUSU

"Halep senaryosunun tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapmak konusunda kararlıyız. Teröristleri yok etmek için sivilleri öldürmek doğru bir strateji değildir. Doğu Guta'da insani bir dram vardır. Rusya'nın çabalarını takdirle karşılıyoruz ancak yetersiz. İnsani yardımların engelsiz şekilde ulaşması lazım. Dün tutuklu ve kaçırılmış kişilerin salıverilmesi konusunda ilk toplantıyı burada gerçekleştirdik. Çalışma grubunu iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Suriye halkına yardımcı olmaya devam edeceğiz.Doğu Guta'daki durum insani felaket düzeyindedir. Terör unsurlarını sivillerden ayırmak gerektiğinin altını çizdik. Terör örgütleriyle ılımlı muhalefet yada sivil halkın bir arada olmaması gerekiyor. Doğu Guta'da ateşkes rejimiyle uyumlu şekilde çatışmaların sona erdirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Sivil halkın bombalanmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Fırat'ın Doğusu dahil her yerde sivil hassasiyetimiz var. Afrin'de de siviller konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Terörle mücadele bahanesi ile sivillerin öldürülmesine karşıyız. Teröristler adı ne olursa olsun etkisiz hale getirilmeli. Teröristleri etkisiz hale getirme konusunda özellikle sivillerin ağırlıklı yaşadıkları yerde değişik stratejilerimizin olması lazım. Doğrudan teröristleri hedef almamız lazım. "

LAVROV'DAN BM'YE ÇAĞRI

"Doğu Guta'da halk oradan çıkmaya çalışıyor. Yaptığımız çalışmalar sonuç vermeye başladı. Doğu Guta'da bu bölgenin içine insani yardım ulaşmaya başladı. BM dün önemli bir miktarda yardım gönderdi. Uzun süre böyle bir yardım alınmamıştı. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz ki dünya insani yardımlar konusunda çok daha aktif olmalı. Bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz,özellikle BM'ye bu çağrım;  Suriye'deki masum insanların kaderi ile ilgileniyorlarsa oradaki insanlara bir an önce yardım etmeliler.Soçi'de bazı anlaşmalara varılmıştı. Anayasa komitesi kurulacaktı. Suriye'deki bütün grupların dahil olduğu bir süreç olmalı. Suudi Arabistan tek bir heyet oluşturma çağrısında bulundu. Anayasa komisyonunun kurulmasının zaman alacağını söylemek istemiyorum ama zor bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu komite kurulur kurulmaz Anayasa reformu için çalışmalara başlayabiliriz. Hükümet ve muhalefetin ortak sonuçlara varması lazım.  "

Washington ve Londra'nın Rusya'ya yaklaşımları, yaptırımlar, ajanın zehirlenmesi

"Biz artık buna dikkat etmiyoruz. Eskiden olduğu gibi şimdi de kayıtsız kalıyoruz. Önce seçimlere müdahale ettiğimizle ilgili söylentiler yayıldı üstelik tek bir kanıt öne sürülmedi. Hukuka hiç bir şekilde uymayan durumlara şahit oluyoruz. İngiltere mahkemeleri dahil hiç bir mahkemenin kanıt amaldığını, Rusya'nın kimyasal silahların yasaklanması konusundaki sorumluluklarını yerine getirdiği ortada. Bize yöneltilen suçlamalarla ilgili bir döküman kanıt olması gerekir ki ortada yok. Biz hiç bir zaman onların propagandası seviyesine düşmeyeceğiz."

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