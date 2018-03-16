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Afrin'de sıcak gelişme! Korkudan bakın ne yapmaya başladılar

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Afrin'de köşeye sıkışan PKK/PYD'li teröristler kaçmaya başladı. Terör örgütünün kendi içinde çözülmenin sürdüğü, teröristlerle halk arasında gerilimin attığı öğrenildi.
Afrin'de sıcak gelişme! Korkudan bakın ne yapmaya başladılar
Afrin'de sıcak gelişme! Korkudan bakın ne yapmaya başladılar Afrin'de sıcak gelişme! Korkudan bakın ne yapmaya başladılar Afrin'de sıcak gelişme! Korkudan bakın ne yapmaya başladılar

TSK tarafından 20 Ocak’ta, Türkiye’nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DAEŞ'li teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 55’inci gününü tamamladı. Afrin’i kuşatan Zeytin Dalı güçlerinin son hazırlıklarını tamamladığı ve meskun mahal operasyonu için emir bekliyor.


Terör örgütü YPG/PKK’nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor. Son 24 saate 30 bin sivilin Afrin'den ayrıldığı öğrenildi. Teröristler, canlı kalkan olarak kullanmak istedikleri sivillerin bölgeden kaçışını engellemeye çalışıyor.

PKK'LILAR KAÇMAYA BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin şehir merkezinin kuşatılmasıyla birlikte PKK/PYD, Afrin’den kaçmaya başladı. PKK/PYD içinde çözülmenin sürdüğü, teröristlerle halk arasında gerilimin arttığı bildirildi.

Türk Ordusu’nun Afrin’i kuşatması sonrasında şehirdeki PKK/PYD’liler arasında çözülme yaşandığını kaydeden bir Afrinli, “Burada 11 civarında militan vardı. Bunların bir kısmı çocuk, bir kısmı tecrübesiz. Bugüne kadar yaşanan çatışmalarda yaklaşık üçte biri yaşamını kaybetti. 3-4 bini kaçtı. Geriye kalanlar da panik içinde. Sık sık kendi içlerinde kavga ediyorlar” dedi.

PKK/PYD’nin son günlerde ellerindeki silahları kadınlara dağıttıkları, “DAEŞ gelecek, size tecavüz etmeye kalkacak, kendinizi korursunuz” ifadelerini kullandıkları da Afrin’den edinilen bilgiler arasında yer aldı. Afrinliler, şehirde gerilimin arttığını söylediler.

Güvenlik ve istihbarat kaynakları da Afrin’in içindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, gelen bilgileri doğruladılar.

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