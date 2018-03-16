Son rapor ortaya çıktı! İşte operasyonlar sonrası kalan PKK'lı sayısı

Batı dünyasının tüm engellemelerine Türkiye'nin kararlıklıkla sürdürüğü operasyonlar terör örgütü PKK'yı bitme noktasına getirdi. Türkiye, kış boyu aralıksız süren operasyonlar ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörle mücadelede son yılların en iyi pozisyonuna gelmiş durumda. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin çalışmaları sonucu kıpırdayamaz hale gelen terör örgütüne katılım ise yüzde 83 oranında düştü.

SON YILLARIN EN DÜŞÜK RAKAMI

Irak ve Suriye'de darbe üstüne üstüne darbe yiyen terör örgütü, Türkiye sınırları içinde tutunamaz hale geldi. Teröristler ya da yandaşlarınca "girilemez" ya da "ulaşılamaz" denilen Kato gibi noktaların temizlenmesi ve örgütün Afrin'e güç kaydırma kararı Türkiye içindeki örgüt mensubu sayısını büyük ölçüde düşürdü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre örgütün terör örgüt PKK'nın Türkiye sınırları içindeki örgüt mensubu sayısı 1000- 1200 civarına düştü. Kaynaklar bu yaz yapılacak operasyonlarla PKK'nın bitme noktasına geleceğini belirtti.

KANDİL VE MENBİÇ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Kandil'e operasyon" için Irak hükümetiyle görüşmeler devam ediyor. Afrin sonrası Menbiç ve Kandil’e Irak ile birlikte yapılması muhtemel eş zamanlı harekatlar, PKK'nın çöküşünü hızlandıracak.