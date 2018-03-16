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TRT spikerinden çıldırtan sözler!

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TRT spikerinden çıldırtan sözler!
TRT Spor'un deneyimli spikerlerinden Erdoğan Arıkan canlı yayında Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bahsederken çok konuşulacak sözlere imza attı.
TRT spikerinden çıldırtan sözler! TRT spikerinden çıldırtan sözler! TRT spikerinden çıldırtan sözler!

Dün akşam TRT Spor ekranlarında yayınlanan Spor Artı programında sunucu Erdoğan Arıkan büyük bir gafa imza attı.

Hafta sonu oynanacak derbiyi anons etmeden önce Fenerbahçe ve Galatasaray için, ‘Gelelim bizim küçük takımlarımızın büyük heyecanına… Küçük takımlarımız diyorum çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray gerçekten küçük takımlar. Ama kulüpler büyük… Büyük kulüplerin küçük takımları onlar, Avrupa’ya çıkınca fazla bir şey yapamayanlar’ ifadelerini kullanan Arıkan’ın bu sözleri sosyal medyada yayınlandı ve büyük tepki topladı.

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